Entrenador personal le dice que es ‘demasiado pesada’ para su clase

Una mujer intentando bajar de peso contactó con un entrenador personal, sin embargo, el sujeto le dijo que ella era ‘demasiado pesada’ para ser aceptada en su clase fitness.

Lisa Parratt, de 33 años, pesa 350 libras, es decir, 158 kilos. Gary Randall es un instructor de ejercicio en el gimnasio Slimming World de Reino Unido, al que Parratt se unió hace un año.

Cuando Lisa le pidió unirse a su clase, él le dijo que no porque ella era ‘demasiado grande’, una respuesta que le llegó a Lisa a través de Facebook Messenger y que ella después compartió, reporta el New York Post.

"Lamento decir que no podré ayudarte en el campo de entrenamiento. Aún eres demasiado pesada”, escribió Randall.

Parratt le preguntó si como un entrenador personal, no era su labor ‘ayudar a las personas a perder peso’. Él respondió: "Sí, pero te fuiste demasiado lejos. Céntrate en el gimnasio durante al menos seis meses, entonces veremos dónde estás”.

"No me escondo de mi peso, pero sí espero que una [persona] profesional que brinde un servicio profesional dé una mejor respuesta que eso. ¿Por qué no vino y habló conmigo cuando me vio?", cuenta Lisa al diario The Sun.

Finalmente, decidió compartir la conversación para que otras personas entiendan que pueden hacer daño con sus palabras. “Estaba tan preocupada de que si le decía algo así a la persona equivocada, tal vez no estarían aquí ahora. Quería crear conciencia, así que lo publiqué", cuenta ella.

Randall no obstante también recurrió a Facebook para defender lo que él llama un ‘enfoque honesto’ de su trabajo’. “Ella es una mujer muy tonta. Ella es la que se hace la tonta”, dijo él a The Sun.

Desde entonces Parratt ha recibido apoyo en redes sociales y hasta ofertas de membresías a diferentes gimnasios, así como sesiones de entrenamiento con otros instructores. "Cuando sucedió, solo quería rendirme, pero ahora estoy decidida a demostrar que está equivocado", concluye Lisa.

