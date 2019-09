Le dicen ‘fea’ y su respuesta se hace viral

Melissa Blake es una periodista estadounidense que ha recibido comentarios discriminativos por su apariencia. Finalmente ha decidido responder y aprovechar la ocasión para crear conciencia tanto sobre la belleza, como respecto a la enfermedad que padece, el síndrome de Freeman-Sheldon.

"Durante la última ronda de ataque de trolls, me decían que se me debería prohibir publicar fotos mías porque soy demasiado fea […] Quiero conmemorar la ocasión con estas tres selfies", escribió en su publicación, que poco después se hizo viral.

"Creo que la gente se pudo haber sentido identificada. Todos, en algún momento de sus vidas, han lidiado con matones. Hay tanta oscuridad en las redes sociales en estos días, ¡estoy muy agradecida de poder traer algo de luz a esa oscuridad!", dijo Melissa a la web RT.

Nació con el síndrome de Freeman-Sheldon, algo que ella describe como "un trastorno genético óseo", y que ya le hizo pasar por 26 cirugías diferentes, de rodillas, manos, caderas y columna vertebral, por mencionar algunas.

"Esto es ser una escritora discapacitada en Internet y esto es América en 2019: un YouTuber conservador mencionó mi reciente artículo de opinión sobre #UnfollowTrump. ¿Los comentarios? Soy gorda, fea y parezco un pez globo, un globo de desfile y una papa con cara", publicó, adjuntando los tuits de los comentarios ofensivos que recibió.

"Sí, mi discapacidad me hace ver diferente. Confía en mí: lo sé. Lo he sabido toda mi vida. […] Aquí, en los Estados Unidos, los estándares de belleza son muy estrictos y desearía que cambiaran más rápido de lo que lo hacen. ¡Pero es genial ver más y más conversaciones en torno a lo que es hermoso y cómo no tiene que ser lo que tradicionalmente se consideraba hermoso!", agrega ella.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies... pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv — Melissa Blake (@melissablake) 7 de septiembre de 2019

Reminder that this is what it’s like to be a disabled woman writer on the internet AND #ThisIsAmerica in 2019: A conservative YouTuber mentioned my recent op-ed about #UnfollowTrump. The comments? I’m fat, ugly and look like a blob fish, a parade balloon and a potato with a face. pic.twitter.com/ROczIXKNom — Melissa Blake (@melissablake) 8 de agosto de 2019

