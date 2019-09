Las palabras tiene la palabra

LOS DICHOS BIEN DICHOS DEL MEXICANO

Es un hecho que los mexicanos para todo tenemos un dicho, ¿a poco no? Incluso nos gusta hacer "versitos" que en realidad son muchas veces cuartetas rimadas, como la muchacha cuando el joven que le gusta se quiere hacer del rogar, ella tal vez le diría: "A la puerta de mi casa tengo una verde corona, que dice: yo soy muy buena, pero jamás soy rogona". ¡Sí señor!

Cuando "la traes volteada", o sea, que traes mucha suerte pero de la mala, dices: "Ah, qué suerte tan chaparra, ¿hasta cuándo crecerá? Voy a ponerle unos zancos, a ver qué pasitos da".

Sin entrar mucho en explicaciones sobre métrica, la cuarteta son cuatro versos de ocho sílabas, y el segundo y el último verso riman. A veces no se respeta mucho la rima y la cuarteta sale "coja" o mal rimada pero no nos importa mucho, la verdad. Un ejemplo es el que, cuando alguien se impacientaba demasiado, le recomendábamos: "Calmantes montes pájaros cantantes, alicantes pintos y yo chichicuiloteando".

Si te refieres a un grupo de personas en donde todos son muy ladinos, adviertes: "Aquí el más chimuelo masca riel, el más pelón se hace trenzas y el más tullido es alambrista". Esta ya ni siquiera es cuarteta y ni rima pero da una idea de lo "largos" que son los miembros de ese grupo.

Si alguien te hace un mal y en ese momento no te puedes desquitar, sentencias: "Arrieros somos y en el camino andamos y todos nuestros enconos son como el burro en que andamos", o sea que es como una amenaza de que, en la primera oportunidad que haya, te vas a desquitar con el que te hizo el mal.

Hay muchos más:

"El que ama a mujer ajena, siempre anda descolorido, no por el amor que siente, sino por miedo al marido".

"Cuando a desaires te hieran repite como la ola: no importa que no me quieran, al cabo me quiero sola".

O cuando te topas con un bueno para nada, comentas: "Éste no saca un gato a mear, ni a un buey de la barranca porque todo se le atranca".

Enrique Moctezuma: "En un rancho que visité, los lugareños se referían a la "alquería" pero no supe qué era…".

La alquería es el caserío de un rancho o la llamada también "casa de labor".

