'Si somos corruptos que nos denuncie', responden panistas a AMLO

Los senadores del PAN invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a dejar las agresiones verbales, y que en caso de tener pruebas de que son corruptos y farsantes como dice, los denuncie.

La senadora Xóchitl Gálvez, señaló que es preocupante escuchar al Presidente descalificar a sus adversarios políticos, por no coincidir en temas como la defraudación fiscal, particularmente, por equiparar este delito con delincuencia organizada y de poner en riesgo la seguridad nacional del país.

"Decir que en el PAN son corruptos, farsantes, arribistas, politiqueros, es grave, porque somos una República, somos tres Poderes. Podemos no estar de acuerdo, nosotros no consideramos positivo que se tipificara la defraudación como delincuencia organizada, porque no nos parece injusto que se compare a los empresarios como delincuentes, dimos argumentos y no ofendemos.

Me parece grave agresiones verbales del Presidente, me parece reproblable que lo haga, si él cree que somos corruptos que nos denuncie, que presente pruebas, pero que no se suba a su púlpito a decir y a despotricar", afirmó.

En conferencia, Gálvez refirió que el leguaje que el Presidente usa es "violento", por lo que deberían modificarlos, pues ante sus agravios, sus simpatizantes los atacan. "No está bien que el Presidente no respete a un Poder paralelo a él, no somos un Poder subordinado, aunque pareciera a veces que algunos senadores se subordinan, pero no, nos debe respeto el Presidente, aunque le cueste.

¿Quién es el farsante? El que en 1995 dijo que Manuel Barttlet era un corrupto porque había hecho obras públicas a cargo del erario de Tabasco o nosotros que solo defendemos que no se nos compare a los empresarios bien habidos y honrados con "El Chapo" Guzmán. Aunque no le guste, está mal hecho", apuntó.