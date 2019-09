AMLO bromea sobre llamada con Trump; olvidó ofrecerle avión, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este miércoles durante una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, olvidó ofrecerle en venta el avión presidencial.

Durante su recorrido número 54 al hospital rural del IMSS en este municipio, el mandatario bromeó con ese tema.

"Ese avión iba a terminar costando siete mil millones de pesos, porque no es cualquier avión, no lo tiene, con todo respeto, el presidente con el que hablé ayer por teléfono, Donald Trump. Se me pasó decirle que si lo quería se lo vendíamos, hablamos de otros temas".

Desde diciembre de 2018, el avión presidencial TP01 Presidente José María Morelos y Pavón fue enviado a San Bernardino, California, Estados Unidos, para ser vendido con ayuda una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).