Rescatan a cuatro personas y detienen a siete presuntos criminales en Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó que sus elementos rescataron, en tres hechos diferentes, a cuatro personas privadas de su libertad, y detuvieron a siete presuntos responsables del delito en los municipios de Río Blanco, Veracruz y Tihuatlán.

De acuerdo con la SSP, en un primer punto, los agentes ubicaron a Y. P. H., en un inmueble ubicado entre las calles Mártires 15 de Mayo y Salvador Díaz Mirón en el municipio de Río Blanco y a quien se le brindó atención médica.

En otra acción, en la calle Mariano Matamoros, fraccionamiento Los Pinos de Veracruz, rescataron a J. C. V. C. y J. E. R. C., luego de recibir una llamada telefónica en el número de emergencias 911 y por el cual detuvieron a Juan "N" y Pablo "N", como presuntos responsables de privación de la libertad.

En un tercer sitio, en Tihuatlán, localizaron a O. A. H., a quien habían secuestrado desde el 9 de septiembre y se encontraba en un hotel ubicado en la carretera México-Tuxpan, por lo que fueron detenidos Guillermo "N", Eder "N", Arturo "N", Irán Levi "N" y Heriberto "N".

La dependencia indicó que los elementos de seguridad aseguraron, además, una camioneta Nissan, placas XB87407; dos armas de fuego, una tipo revólver calibre 38 especial con cuatro cartuchos útiles y otra tipo escuadra sin cargador, así como dos cartuchos útiles calibre 410.

Agregó que los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, como parte del programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, donde participan la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar), Seguridad Pública, Guardia Nacional (GN) y Policía Federal.