Denuncia periodista intento de violación en Guerrero

La reportera y conductora de canal de noticias Sur TV, Miriam Rosado, denunció el intento de violación que sufrió la noche del lunes antes de llegar a sus casa en Acapulco, Guerrero.

Ahí, Miriam Rosado contó como un hombre, a unos metros de llegar a su casa, le cerró el paso y le impidió seguir caminando. Desde el inicio, narra la reportera, se dio cuenta las intenciones del hombre: la quería violar. Antes, le ofreció sus pertenencias y las rechazo.

Miriam dijo que gritó hasta donde pudo, se tiró al piso y se colocó en posición fetal. El hombre la comenzó a tocar. Intentó zafarse, pero era mucho más grande que ella y la tenía presionada de las costillas; pensó en que el hombre podría tener un arma y la podría usar en su contra.

Del caserío salió un vecino, el hombre lo vio, se distrajo y entonces Miriam pudo zafarse. Corrió hasta que llegó al edificio donde vive. Se encerró y alcanzó a escuchar al hombre gritar: Nomás porque gritas mucho.

Miriam señaló que escribió su testimonio aun temblando, en shock, conmocionada y golpeada por la lucha que tuvo con el hombre.

"Hoy lo cuento aún conmocionada, sigo temblando, con un par de golpes por resistirme, pero sé que hay muchas niñas y mujeres que no pudieron gritar, por las cuales nadie se atrevió a salir a defenderlas. A pesar de encontrarme sola en este puerto, he tenido mucho apoyo, gracias a amistades y conocidos que me ha dejado mi trabajo como reportera y conductora, pero hay quien no tiene esas redes de apoyo", escribió.

Pero hay una idea que la tortura: su hija pasa por el mismo camino seguido. Teme que le pueda pasar lo mismo.

"Exijo garantías de seguridad no solo para mí, sino para todas: […] ¿Qué tan brutal tiene que ser la violencia contra las mujeres para que se tomen cartas en el asunto? ¿Tenemos que ser asesinadas con saña, violadas, golpeadas hasta la muerte?", cuestionó Miriam.

También pidió al gobierno de Acapulco, que encabeza la morenista Adela Román Ocampo, deje de justificar la falta de resultados en la prevención del delito. Pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores hacer efectiva la Alerta de Género que se activó en Acapulco y otros siete municipios de Guerrero desde hace dos años.

"No han brindado avances significativos en la materia, porque la violencia contra mujeres y niñas no se atienden en oficinas, con pláticas de concientización para funcionarios", reclamó.

Al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, pidió que investigue con las agresiones y asesinatos contra las mujeres "porque la impunidad sigue siendo un mensaje para los agresores de que pueden seguir asesinando y violando a mujeres y niñas sin que pase nada".