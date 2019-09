VIDEO: La mejor atrapada de críquet... ¿de la historia?

El críquet es el antecesor del beisbol, en el cual se juega en un plano más abierto, con un bate diferente y con otro tipo de reglamento.

En el video aparece un jugador bateando a larga distancia, pero no contaba con que otro atraparía la bola y realizaría una perfecta jugada defensiva.

A través de redes algunos aficionados deportivos la describieron como una 'atrapada salvaje'.

En Twitter, el video ya tiene más de 1.1 millones de reproducciones.

Catches don’t get more sensational than this(wait for slo-mo) pic.twitter.com/UPS6PHVxFC