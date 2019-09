Empleada encuentra bolsa con un millón de pesos y la devuelve

En una cafetería Starbucks de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, una empleada filipina encontró una bolsa con alrededor de 195 000 dirhams, poco más de un millón de pesos, en efectivo, además de varios cheques y los documentos personales del propietario.

Mae Anne Olmidillo esperó a ver si alguien regresaba por ella, pero nadie lo hizo, así que llamó a la policía, informa el sitio Gulf News.

Las autoridades acudieron al centro comercial Dubai Mall, donde se hizo el hallazgo, y luego contactaron al dueño, que hasta entonces no se había percatado de haber perdido su dinero.

"Me quedé en la comisaría de la policía hasta que llegó el dueño. Me dio las gracias por devolverle la bolsa. Dijo que estaba muy cansado y con sueño ese día y que no sabía lo que había sucedido", cuenta Olmidillo.

Los hechos sucedieron el pasado 18 de abril de este año, pero el caso se ha hecho público hasta ahora y la policía de Dubái lo ha hecho para agradecer oficialmente a la empleada.

DA.