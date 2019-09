Atrapados en una cascada, los rescatan gracias a mensaje en botella

Tres excursionistas que quedaron atrapados en la cima de una cascada de 12 metros de altura, ubicada en California, Estados Unidos, fueron rescatados gracias a que enviaron un mensaje de ayuda en una botella de plástico que lanzaron al agua.

Según informa The Washington Post, Curtis Whitson, su novia Krystal Ramírez y su hijo Hunter Whitson salieron en junio pasado a un recorrido de cuatro días por el Arroyo Seco, un río en California.

Subieron a la cima de la cascada y esperaban bajar por una soga que habían visto ahí en ocasiones anteriores, pero que ahora ya no estaba.

No podían seguir escalando y no podían bajar, sus celulares no tenían señal y lo que les quedó fue escribir la palabra ‘ayuda’ (help, en inglés) en una botella de plástico, en la que dentro anotaron la fecha y su ubicación, que después aventaron al agua.

Fue hallada por otros excursionistas que llamaron a los servicios de rescate. Al siguiente día de esto, las tres personas fueron rescatadas en helicóptero.

