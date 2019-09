Van 93 mil metros cúbicos de sargazo retirados de Puerto Morelos en 2019

Esta cifra, señala Laura Fernández Piña, Presidenta Municipal, es una buena señal para la recuperación del turismo, ya que "los últimos cuatro años han sido peores, en 2018 recibimos 800 mil metros cúbicos de sargazo, lo que puede ser un 80% del Estadio Azteca si lo pudiéramos usar como contenedor"

De acuerdo con estimaciones del gobierno municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, en 2019 se han retirado aproximadamente 95 mil metros cúbicos de sargazo de las playas de esta localidad.

Esta cifra, señala Laura Fernández Piña, Presidenta Municipal, es una buena señal para la recuperación del turismo, ya que "los últimos cuatro años han sido peores, en 2018 recibimos 800 mil metros cúbicos de sargazo, lo que puede ser un 80% del Estadio Azteca si lo pudiéramos usar como contenedor", dijo, de acuerdo a una comunicación gubernamental.

Explica que en los últimos meses los 18 kilómetros de playa de Puerto Morelos han lucido limpias de esta alga y que alrededor de ella se han creado algunas ideas que afectan el turismo de la zona costera del Caribe en general.

"Las condiciones del clima nos han favorecido, desconocemos si en el resto del año podemos tener o no. De los arribazones masivos que, decían, íbamos a tener, no tuvimos ninguno. También de una mancha (de sargazo) del tamaño de Yucatán que nunca llegó".

Fernández Piña asegura que aunque existen maneras de contenerlo y limpiarlo, no hay que tomarlo a la ligera y es importante quitarlo de las costas en menos de 24 horas, antes de que empiece a pudrirse:

"El sargazo no es dañino para las personas, no emite sustancias que contaminen la piel de los bañistas o dañen la vida marina. Pero pudiera ser que en estado de descomposición si tenga afectaciones".

Señala que en el municipio de Puerto Morelos existe un protocolo de contención para esta planta marina que comienza con unas barreras ancladas en el mar que frenan el paso del 70% del sargazo.

Sin embargo, para el otro 30% que logra cruzar a la playa, existen brigadas de recolectores que, con ayuda de dos tractores, lo retiran para trasladarlo a una planta de procesamiento donde se seca y se usa como abono, principalmente.

Respecto a las iniciativas de aprovechamiento de este desecho, Laura Fernández dice que no hay empresarios que quieran invertir en reutilizar el sargazo, debido a la imposibilidad de predecir el arribo de la planta.

"No las hay porque el riesgo es muy alto, nadie quiere invertir 20 o 100 millones de pesos en industrializarse porque no sabemos si el sargazo va a llegar el próximo año. En 2018 tuvimos de marzo a diciembre, este año tenemos playa limpia ahorita, es muy irregular, no es constante".

Dijo que el protocolo de contención del sargazo para 2019 cuenta con un fondo de 40 millones de pesos, resultado del cobro de un esquema denominado "derecho de saneamiento", el cual es un impuesto del 30% de una UMA (Unidad de Medida de Actualización), por cada noche en una habitación de este sitio turístico.

Este impuesto se le cobra directamente al turista en el pago de un cuarto en los hoteles de Puerto Morelos, el "derecho de saneamiento" es de 24 pesos la noche, algo que considera no es muy alto en un destino donde los visitantes gastan miles de pesos.

Finalmente, dijo que esos 40 millones de pesos recaudados equivalente a casi el 11% del presupuesto total del municipio para 2019 y que es dinero que está especialmente catalogado para el control del sargazo, por lo que los turistas, sociedad, gobierno y empresas contribuyen por igual al combate de este problema.