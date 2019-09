Víctimas de hermano Lasallista confían en justicia

Sofía y Ana Lucía, dos de las tres voluntarias Lasallistas que denunciaron al religioso Alejandro "N", se dijeron contentas por la detención y confiaron que las autoridades de Durango lleven a cabo correctamente el proceso y apliquen la justicia.

Sofía aseguró a EL UNIVERSAL que se sentía satisfecha y agradecida con el trabajo de la Fiscalía de Durango, pues comentó que fueron meses de espera para que se lograra la captura. Añadió que está confiada que todo llegue a buen término.

"Yo dejaría todo en manos de la fiscalía. No quisiera afectar el debido proceso, sí tengo confianza que se apliqué la justicia y me siento bastante fuerte para todo, para cualquier cosa que tenga que enfrentar", declaró Sofía, quien fue la primera que interpuso una denuncia en contra del hermano lasallista.

Desde diciembre de 2018 se dio a conocer el caso de Alejandro "N", exdirector del voluntariado Lasallista de El Salto, Durango, sobre quien pesan actualmente tres denuncias penales, pues es acusado de violación agravada.

Ana Lucía, originaria de Nuevo León y la segunda voluntaria que decidió denunciar, contó que espera que el proceso siga el curso que deba ser y que no ocurra nada que entorpezca la investigación y el proceso.

"Fueron meses tensos, difíciles, mucho nerviosismo de saber y no saber cómo seguía la denuncia, cómo era el seguimiento. Era mucha incertidumbre de saber cómo se llevaba a cabo pero con esta noticia de la detención tenemos ahora confianza", comentó Lucía.

Lucy dijo que se encontraba emocionalmente bien, dispuesta a seguir con el proceso de la mejor forma. "Todo está en manos de la fiscalía, si nos piden colaboración con algo, estamos dispuestos a atender. Han hecho un trabajo muy bueno y han cumplido con ello ", agregó Lucía.

Ambas mencionaron que el apoyo de la familia ha sido esencial para mantenerse y esperar estos meses en los que el religioso se encontraba prófugo. "Ayudó a esperar con paciencia, me han sostenido todo este tiempo", acotó Sofía. "No me hubiera imaginado esto sin el apoyo de ellos, han sido mi soporte", añadió Lucía.

Alejandro "N" fue detenido en Sonora por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y se espera que este viernes se lleven a cabo las audiencias de vinculación a proceso en el municipio de Durango.