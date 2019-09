Afirma Bonilla que se registró para gobernar Baja California por cinco años

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, asegura que en el estado hizo un home run por jardín central y con casa llena. Afirma que se registró para competir por una gubernatura de cinco años y no de dos, por lo que todo su proyecto de gobierno está listo para iniciar este año y para concluir en 2024.

La polémica generada en Baja California en torno a la temporalidad de la próxima gubernatura, acusa, es generada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos que en ningún momento advirtieron cambiar la convocatoria original para quien buscara la gubernatura del estado, la cual, reitera Bonilla Valdez, quedó que sería por cinco años.

En entrevista con El Universal, el bajacaliforniano defiende la legalidad de su mandato, el cual deberá iniciar el próximo 1 de noviembre y que tendrá una duración de cinco años, puesto que así quedó en la convocatoria.

Acompañado de su próximo secretario de gobierno, Amador Rodríguez, y de quien será el fiscal en el estado, Guillermo Ruiz, justifica la temporalidad del mandato a partir de errores cometidos desde 2014, cuando se modificó la Constitución del estado para que la siguiente gubernatura fuera de dos años.

— Bien, estamos en el proceso de la transición. El doctor Amador Rodríguez está encargado de la transición por parte de las secretarías. Hace tres meses he estado capacitando a cerca de 800 personas, hemos tenido algunos bemoles sobre la transición porque no ha sido fácil. Es un gobierno que está saliendo y que en 30 años no ha tenido transición (...) se hace muy difícil entregar la estafeta.

Puedo decir que hay algunos que todavía no [se] la creen.

Por otro lado, el licenciado [Guillermo] Ruiz, nuestro futuro fiscal, también ha estado en la transición de los temas jurídicos. En lo general no ha sido fácil, no alcanzan a comprenderlo, pero ahí vamos, a estirones y a empujones.

— Creo que [son] más estirones, porque un empujón es cuando ya te metes, y aquí son estirones para poder entrar.

Ellos no quieren soltar los detalles, los puntos finos de la transición; por ejemplo, las cuentas en lo financiero, las listas de nóminas, los señalamientos de los aviadores que han estado por muchos años, el nepotismo que ha existido en este gobierno por muchos años, en los que primos, cuñados, hermanas, papás e hijos están metidos en el gobierno y en la nómina.

— Depende del lente con que se vea. Nosotros creemos que tenemos la razón jurídica y moral.

Yo me registro por cinco años, nada más existe la convocatoria, la última que se publica es la de cinco años. Independientemente de todo lo que se pueda decir, nunca se publica nada diferente.

Pero estaba impugnada.

— Impugnada, pero no resuelta.

— Yo me registré para cinco años e hice un plan de gobierno para ese periodo de tiempo.

— [Es] moral porque nosotros hicimos el proceso correctamente y nos registramos por el periodo que decía la convocatoria.

Yo le pregunto al INE qué tanto, [ya que] ahora se da golpes de pecho, particularmente el señor [Lorenzo] Córdova, que si de veras sabe lo que pasa en el INE o en el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], porque es el tribunal el que llevó esto y ese organismo el que nunca cambia la convocatoria, hasta ahorita, meses después de la elección, no han hecho ni el intento.

— Para mí, en lo personal, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral no hicieron su trabajo.

— Creo que las dos cosas son igual de importantes, no puedes ignorar lo moral en donde la mayor parte de la gente tenía conocimiento o idea que [la gubernatura] era por cinco años, puesto que nunca se cambió la convocatoria.

No pueden argüir, los contrarios o los detractores, que se le engañó al pueblo. Si se [le] engañó, fue por parte del Tribunal Electoral, pues no publicó ni cambió la convocatoria.

El Congreso votó después de la elección. Cuando en los comicios al PAN lo hacemos, no crema, sino polvo, no les queda de otra más que, a los mismos diputados, entender que su partido se había desintegrado en el estado, que habían tenido amenazas por parte de Acción Nacional, quien les dijo que no eran libres de votar. El PAN ya no existe en Baja California.

— Se tiene que publicar.

— Hicimos trizas al PAN en su casa. Esto es una estrategia para desviar la atención de cómo les fue, es [una] estrategia de ellos muy típica.

— Es una cosa que diseñó el Congreso y yo soy muy respetuoso de él. Yo no puedo decirle al Congreso cómo es que deben de votar. Yo sí respeto su soberanía.

La verdad me hubiese gustado que ya se publicara, pues se tiene que hacer.

Es muy fácil venir y opinar sin tener el conocimiento de las cosas. Lo que va a pasar es que todas esas gentes que han opinado sin tener información, van a terminar con un huevo en la cara.

Ahí está el caso de Porfirio [Muñoz Ledo], quien habló sobre quitar los poderes. Fue un error grave del señor, opinar sin saber las cosas. Ya no ha dicho nada. Aparte, él sí quiso extender el término [de su cargo], pero fue crítico de lo que pasa en Baja California.

— Él dijo: "Todo el mundo parejo, no se modifica la ley". Nosotros no somos los que la modificamos, fueron ellos, los mismos panistas la transformaron cuando la cambiaron [la gubernatura] a dos años. No fuimos nosotros.

Luego se hizo por cinco años y yo me registro, luego la cambian ellos.

— Ni siquiera tocamos el tema. Cuando nos hemos visto ha sido por otras cosas, él es muy respetuoso.

Él jamás opinaría para tratar de cambiar una dirección.

— No sé, no soy abogado, no sé si eso quepa en la posibilidad. Lo único que sé es que me registré por cinco años y ahora dicen que fue por dos.

— Pues claro que no. El instituto tiene todos mis documentos. Realmente no me preocupa mucho lo que un candidato perdedor pueda opinar, no tiene calidad moral para hacerlo.

Me han impugnado la candidatura para diputado y gané. Me impugnaron la de senador y ahora también la de la gubernatura. Son las mismas personas que han seguido sobre ese tema.

— [Y] con las bases llenas.

— Yo soy más mexicano que quienes protestan que no lo soy, además soy de Tijuana.