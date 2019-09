Las diversas caras del Joker

La expectativa por ver a "El Joker" en la piel de Joaquin Phoenix es grande, sobre todo ahora que consiguió el codiciado León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Será el próximo 4 de octubre cuando se estrene en las salas de todo el país la película dirigida por Todd Philips.

Bajo la dirección de Tod Phillips, la película buscará ofrecer un nuevo panorama de la historia del Guasón aunque no revelara con exactitud porque Arthur Fleck se volvió el temible payaso que ha sido capaz de matar niños y dejar inválida a Batichica.

Recién contó Phoenix a la prensa internacional, los fanáticos sabrán muchas cosas del personaje, pero otras se quedarán en el aire.

"Sentí que (los responsables de la película) no estaban siendo didácticos y no te estaban guiando hacia una forma particular de ver la película, y diciendo: 'Esta es la causa'", explicó Phoenix a Total Film.

"Soy reacio a dar forma al modo en que la gente ve esta película. Realmente no hay una forma correcta de ver esta película", informó.

De acuerdo con algunos especialistas, Phoenix sorprenderá al público en el papel del villano de DC Comics. Además de tal actor, en la historia del cine y TV otros artistas han pintado su rostro de blanco para encarnar al Joker.

César Romero, fallecido el 1 de enero de 1994, fue el primer en darle vida al Guasón. Esto en la serie de Batman, que se estrenó en 1966 y le dio la vuelta al mundo durante muchos años. Durante las cuatro temporadas, César lo caracterizó.

El nacido en Nueva York, pero de origen cubano se negaba a afeitarse el bigote, motivo por el que debajo del maquillaje se le viera en diversos planos. Debido a las imposiciones que había en ese tiempo en la TV, las maldades del personaje no eran tan violentas.

Los años pasaron y en 1989 llegó el Joker de Jack Nicholson. La película Batman, de 1989, dirigida por Tim Burton fue un suceso en el cine de superhéroes.

De acuerdo con varios sitios de la red, a Jack se le atribuye el haberle otorgado al Guasón su aire oscuro y ese punto de locura que llama la atención de propios y extraños.

Nicholson le cedió la estafeta al fallecido Heath Ledger. La película El Caballero Oscuro, enfrentó de nueva cuenta al villano con Batman.

Hasta ahora, la interpretación de Ledger se considera como la mejor hasta ahora en lo que se refiere a este personaje.

El trabajo de Heath trascendió de tal manera que inspiró a los dibujantes del Guason en los cómics de la última década.

Jared Leto fue el siguiente en la lista. Él se metió en la piel del Joker en el largometraje Escuadrón suicida de 2016. Su actuación dividió opiniones.

La apariencia que le dio Jared al payaso, entre gángster y estrella de la música, no fue bien recibida por algunos críticos y fanáticos.

Otro Joker es el del actor Cameron Monaghan. Esto en la serie Gotham. Cameron le ha dado su toque personal al personaje.

