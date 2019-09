Rechazan suspensión a proceso de jugador

Tras llevarse a cabo una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo entre Sergio "N", jugador de Saraperos y su pareja, no fue lograda la suspensión condicional por el delito de violencia familiar, por lo que el imputado tendrá que seguir su proceso bajo la medida cautelar del brazalete.

Fue el día de ayer que se llevó una audiencia en el Centro de Justicia Penal, donde la defensa del imputado buscaba como justicia alternativa la suspensión condicional del proceso y la reparación del daño.

En esta se ofrecía una cantidad de 400 mil pesos a Jazmín "N", pareja de Sergio "N" y quien fue víctima de agresiones físicas por parte de este.

No obstante, debido a que ambas partes no llegaron a un acuerdo, además de que la juez de control, Griselda Elizalde, consideró que lo que ofrecía el jugador no correspondía a este tipo de casos, rechazó la suspensión definitiva del proceso.

Ante esto, el proceso seguirá su curso normal contra Sergio, a quien se le dictó en una audiencia previa como medida cautelar el uso del brazalete electrónico, así como el depósito de una garantía económica de 20 mil pesos.

Será ante esto que el jugador se tendrá que mantener sin participar en el equipo de Saraperos, pues actualmente se encuentra suspendido por parte de la organización hasta que concluya el proceso.

Hasta entonces, la directiva decidirá qué procederá con su futuro como jugador del equipo.

Al concluir la audiencia, la juez de control definió como plazo hasta el mes de diciembre para llevar a cabo la audiencia intermedia.