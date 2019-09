No hay persecución política a 'napistas'

El despido de un obrero de la Planta Dos de Altos Hornos de México (AHMSA) no fue por ser simpatizante del Sindicato Minero o de Napoleón Gómez Urrutia, fue por propiciar una pelea en el interior de la siderúrgica, y lo corrió la empresa, no el Sindicato Democrático.

Esto fue señalado por el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Democrático, Gerardo Flores Escobedo, quien dijo que hay un reglamento establecido por la empresa en la fuente de trabajo que se deben respetar, y si no se respetan, se corre el riesgo de perder el empleo.

El vocero explicó que la salida del trabajador Gilberto Castellanos Martínez la dictaminó la empresa después de revisar los videos del interior de la Planta Dos de AHMSA, donde se aprecia que el ahora exobrero agredió a golpes a otro trabajador.

Agregó que el Sindicato Democrático no intervino en la investigación ni a favor del despedido "porque el compañero no vino con nosotros, cometió el error de creer que el Sindicato Minero lo respaldaría, pero en Altos Hornos no tiene personalidad ese sindicato para intervenir" sostuvo.

Hizo un llamado a todos los simpatizantes del Sindicato Minero a entender que el gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia no tiene presencia jurídica ante AHMSA, y sus representantes carecen de personalidad legal para gestionar cualquier situación con la empresa.

Los conminó a integrarse al Democrático y dejar atrás la lucha perdida del Minero, que perdió en el recuento en las plantas Uno y Dos de la siderúrgica, y ante las autoridades federales un Tribunal Unitario de Circuito lo declaró legal y le reconoció las tomas de nota.