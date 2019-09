Celebran apoyo al desarme nuclear

En la sesión de este lunes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la embajadora de Suecia en México, Annika Thunborg, destacó el papel de nuestro país en los esfuerzos a favor del desarme nuclear.

En el marco del Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares, Thunborg hizo referencia a la colaboración entre Suecia y México, que fue reconocida en 1982, cuando los embajadores Alfonso García Robles, de México, y Alva Myrdal, de Suecia, obtuvieron el Premio Nobel de la Paz.

En este sentido, el embajador permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, destacó que México "consistentemente ha sido uno de los países más activos en promover el fin de los ensayos nucleares".

De la Fuente también hizo notar que México fue una de las naciones clave en la elaboración y negociación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en 1996; además, es coautor, con Australia y Nueva Zelanda, de la resolución que se presenta anualmente ante la Asamblea General de la ONU.

El embajador de México destacó "la urgente necesidad de alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares. "Exhortamos a los ocho estados, cuya firma o ratificación es necesaria para que entre en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares a que se adhieran al mismo, con voluntad y convicción, sin condiciones", señaló.

Igualmente, destacó que México, "fiel a su vocación en favor del desarme, se opone a la reanudación de la carrera armamentista, al robustecimiento de los arsenales nucleares existentes, al despliegue de sistemas de misiles nucleares y al desarrollo de nuevas armas".

Afirmó que estas prácticas tienen graves consecuencias para la seguridad internacional y que sus impactos humanitarios y ambientales son catastróficos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aclaró que "en el siglo 21 los ensayos nucleares simplemente no son admisibles. "No es aceptable destruir y contaminar el ambiente. No es tolerable para las poblaciones locales el sufrir de lluvia radioactiva, así como de otras consecuencias nucleares.

"No es aceptable prevenir la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", dijo.