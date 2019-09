Congregarán al diseño y al arte

Encuentro D es un congreso de diseño y arte experimental, cuya sexta edición se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre al interior del Canal de la Perla, frente al Museo Arocena. Un proyecto que inició como una iniciativa escolar y se ha convertido en un congreso internacional hecho por ciudadanos laguneros motivados por distintas disciplinas.

El encuentro ha sido semillero de jóvenes talentos como el de Leticia Maycotte, quien participó en la animación de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), cinta que estuvo nominada a Mejor película animada en la edición 91 de los premios Óscar.

Santiago Espericueta, artista lagunero y organizador de Encuentro D, comentó que gracias a la interacción con los talleristas, algunos jóvenes han tenido la oportunidad de salir a trabajar al extranjero y colocarse en empresas o colectivos de talla internacional.

"Es una iniciativa ciudadana, no pertenecemos a ninguna asociación civil, no somos parte de ninguna universidad, no pertenecemos a ningún movimiento político, no pedimos apoyo al Ayuntamiento más que nos facilitara la sede. Al final de cuenta es una iniciativa de los jóvenes y todos los fondos se utilizan para los mismo viáticos de los artistas".

A lo largo de seis ediciones, el congreso ha contado con la participación de importantes figuras como Pablo Baksht, productor de la cinta de animación mexicana Ana y Bruno (2018) y Arturo Negrete, director del taller de serigrafía 75 Grados de Ciudad de México.

Para su próxima edición, Encuentro D contará con la presencia de Black Buffalo, casa productora de Monterrey dedicada a realizar productos audiovisuales; Mike Sandoval, diseñador e ilustrador quien ha trabajado en publicidad para importantes empresas transnacionales; Alex Soto, ingeniero en producción música del prestigiado El Cielo Recording Studio de Monterrey; Bernardette Morales, realizadora audiovisual regiomontana; además de la carta fuerte del congreso: Paola Delfín, artista plástica de la generación post-graffiti, quien está considerada una de las 20 mejores muralistas del mundo.

Nacida en Ciudad de México, en 1989, Delfín ha logrado plasmar su arte en muros de países como México, Alemania, Chino, Reino Unido, Holanda, Polonia, España, Italia, Ucrania, Puerto Rico, Perú, Colombia y Cuba.

"Es una mexicana activa que apenas anda cerca de los 30 años. Se suma a esta corriente de gente como Saner. Como mujer también es importante resaltar que representa a México en el mundo", indicó Espericueta.

Los interesados en asistir a Encuentro D ya se pueden inscribir a través de Facebook y al WhatsApp 871 2113947.