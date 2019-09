Pitbull finge desmayarse para evitar que corten sus uñas

En el tierno video aparece el pitbull atemorizado al ver que su ama le sostiene la patita con el corta uñas, y luego se cae al suelo con sus patas al cielo.

Las imágenes no tardaron en hacerse tendencia y recibieron miles de reproducciones en pocos días.

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ