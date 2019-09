Tras muerte de joven, urgen a municipio a reparar fallas en Culiacán

Tras la muerte de la jovencita Alejandra, quien fue “tragada” por una alcantarilla durante la inundación a causa de las lluvias del jueves pasado, las autoridades municipales y vecinos entraron en una fuerte polémica.

Como se recordará, el jueves 5 de septiembre, una fuerte tromba cayó sobre Culiacán y algunas partes de la ciudad se anegaron, mientras que una de las víctimas fue Alejandra Terrazas del Val, quien al no poder avanzar en su carro, bajó del mismo, pero la fuerte corriente de agua la arrastró hacía una boca de tormenta.

La menor de 17 años de edad, quien estudiaba el tercer año de preparatoria en el colegio América y era una destacada voleibolista, pero ese trágico día circulaba en su auto en la colonia Jorge Almada y una fuerte corriente de agua interrumpió su camino.

Un vecino capturó en video el momento en que Alejandra trató de acercarse a un auto, en el cruce de bulevar Zapata y avenida Guadalupe Victoria, en donde había un par de personas refugiándose; sin embargo, la fuerza del agua la jaló y cayó en la coladera destapada.

Posteriormente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a autoridades, medios y a la sociedad en general, a no difundir imágenes sobre el accidente de la adolescente, con la finalidad de no victimizar a su familia.

“La reproducción de los videos produce un sufrimiento añadido, ya que revive los momentos dolorosos de la tragedia y los coloca en una situación de mayor aflicción y vulnerabilidad", señaló.

Cabe destacar que fue alrededor de las 17:00 horas del jueves cuando se informó de la desaparición de la menor, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como personal de Bomberos de Culiacán, se trasladaron al lugar para comenzar la búsqueda.

Ese día el operativo concluyó en la noche, pero se reanudó a primeras horas del viernes, cuando personal de Bomberos y Protección Civil localizó el cadáver de la joven en las aguas del canal principal que corre paralelo a la avenida Federalismo, casi a un kilómetro de donde desapareció.

Durante un recorrido por la colonia Los Pinos, donde los niveles de agua por la lluvia subieron hasta meterse a las casas, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, culpó a los ciudadanos por vivir en las zonas que registraron inundaciones.

Sin embargo, el munícipe también admitió la responsabilidad por parte de las autoridades en el caso de la muerte de la adolescente, puesto que se tenían reportes previos de daños a la estructura de la alcantarilla, sin que éstos se atendieran.

A su vez, la CEDH informó, a través de un breve comunicado, que inició una investigación sobre la muerte de Alejandra, y se van a solicitar los informes correspondientes a las autoridades sobre el origen de la tragedia.

Incluso, el arquitecto Francisco Monárrez Félix, con recursos propios -dos mil pesos-, reparó la losa de un metro y medio de la alcantarilla que comunica a un conector pluvial, por donde la joven fue arrastrada y que estaba destruida desde hace cuatro años.

Al frente de una cuadrilla de albañiles, dijo no temer ser sancionado por parte de las autoridades, ya que no contaba con el permiso necesario, pero se trató de un acto de protección a los ciudadanos para que no se repita esta tragedia.

Y es que en medios circuló una versión de que el ayuntamiento de Culiacán multaría al arquitecto con 200 mil pesos, lo que descartó el alcalde Ferreiro, quien expresó que “no se vale explotar el dolor ajeno”.

En tanto, ciudadanos convocaron a una marcha para que las autoridades eviten que se repitan este tipo de tragedias, a las 09:00 horas del 15 de septiembre, del ayuntamiento hasta el Palacio de Gobierno.

No es la primera ocasión que ocurre una tragedia similar; en diciembre del año pasado, un niño de nueve años cayó en un socavón en el bulevar Zacatecas, sobre la calle Puebla, en Los Mochis, en donde perdió la vida.

El pequeño cruzaba la calle junto con su madre y, al intentar sacarle la vuelta a una alcantarilla abierta, se abrió el socavón producto una tormenta tropical.