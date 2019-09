Madre es criticada por cepillos de dientes de un solo uso

No mucha gente sabe que existen cepillos de dientes de un solo uso con pasta de dientes integrada.

Esta madre de familia sí, y aunque algunos podrían ver el invento como ideal para viajes o emergencias, esta mujer los usa cotidianamente, dice, para ‘evitar limpiar el baño y ahorrar en pasta de dientes’.

"Estos son imprescindibles en nuestra casa. ¡¡¡Dentro de esta caja hay 144 CEPILLOS DE DIENTES CON PASTA PREVIAMENTE ADHERIDA!!!!! Eso significa que no hay más pasta de dientes desperdiciada o un gran desastre para limpiar. Toma uno, tira el envoltorio, mójalo, lávate los dientes y tira todo a la basura", explica esta mujer en una publicación en Twitter.

No obstante la respuesta no fue de elogios, al contrario, la mujer recibió duras críticas de gente que la acusa de desperdiciar y crear basura, de no preocuparse por el ambiente y de paso de su flojera por no querer limpiar el lavabo.

