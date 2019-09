Tras el paso de Dorian el cielo en Florida se torna púrpura

Sólo unos días después en esta zona pudo apreciarse un hermoso y extraño fenómeno natural, el cielo comenzó a tornarse morado y púrpura, detalla la agencia Ruptly.

La combinación de colores en el cielo sería producto de la dispersión de la luz mediante pequeñas partículas. El color cambia según la longitud de onda de la luz y el tamaño de la partícula. En este caso, la longitud de onda solar permite que la luz violeta o azul del sol sea la predominante, especifica aquel medio.

La luz se dispersa y brilla más dada la forma como pasa a través de las nubes que dejó el huracán.

PURPLE SUNSET - Check out these breathtaking sunset photos after #HurricaneDorian left our area. Did you see it? pic.twitter.com/ko5efXmSKZ