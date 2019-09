Cinco años después del divorcio le dona un riñón a su exesposo

Kelly Hope es una mujer británica que decidió ayudar a su exesposo donándole un riñón para que pudiera vivir y mantener así unida a la familia.

Dan Pyatt de 44 años, llevaba un año esperando por un trasplante de riñón, hasta que finalmente Kelly se ofreció voluntaria para ver si era compatible con Dan, informa el diario Mirror.

"Aunque ya no estemos juntos, no me gustaría dejar que mis hijos crezcan sin padre", comentó Hope.

La pareja se casó en 2007 y sólo un año más tarde él comenzó a presentar problemas de insuficiencia renal.

Luego de separarse, quedaron en buenos términos, y desde entonces ella le ha apoya en lo más que puede en su enfermedad. La cirugía fue un éxito y hasta los doctores celebran el acto solidario de Kelly.

DA.