Para Empezar

Soy muy futbolero, no me gustan las fechas FIFA porque se interrumpen mis ligas favoritas, sin embargo, este domingo abusó de bueno aun sin mi amado deporte. También me encantan y creo saber algo de beisbol y futbol americano; tenis, golf, boxeo y basketball los disfruto a nivel villamelón, UFC solamente campeonatos y fórmula 1 nomas las últimas vueltas, es lo que veo en la TV y en mis dispositivos móviles.

La semana 1 de la NFL se lleva hoy los reflectores, mi equipo los Broncos de Denver juegan hasta mañana lunes por la noche por lo que decidí ver a los Cafés de Cleveland, empezaron muy bien pero pronto volvieron a su triste normalidad y fueron aplastados por los Titanes de Tennessee, terminé viendo el Jets vs Bills de Buffalo con gran final dramático en donde los alguna vez perdedores de 4 súper tazones se llevaron el triunfo en los últimos segundos. Los partidos de las tres de la tarde no decepcionaron, me aventé el Giants vs Cowboys y me fui al final del Indianápolis vs Chargers en donde estos últimos sacaron el triunfo en tiempo extra, si, los Colts aún sin Andrew Luck que se retiró de manera intempestiva, salieron respondones.

Entre el final de los juegos de la NFL de las tres y su Sunday Night Football se “entrometió” la final del US Open de Tenis entre el histórico Rafa Nadal y el Ruso Medvedev, un duelo de auténticos cyborgs, ¡qué nivel! ¡Qué entrega! ¡Qué fondo físico! Cuando el deporte te regala ese tipo de duelos top, no es necesario ser un fanático ni un especialista para disfrutarlo, yo esperaba un triunfo tranquilo del español y mientras les escribo estas líneas están 2-2 en el quinto y definitivo set, ¡me emociona lo que viene!

Por si no fuera suficiente también está iniciando un Yankees en Boston que aunque no decide mucho hay que acudir a la cita en cuanto se pueda como buen mulo de Manhattan que soy, el SNF ofrece prácticamente un clásico que es el Steelers contra Patriotas, en fin, ¿qué más se le puede pedir a este domingo? Ni por error me he ido al clásico América Chivas que se está ante un abarrotado Soldier Field de Chicago. Qué clase de domingo ha sido que no he extrañado el futbol soccer un solo segundo.