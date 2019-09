'Monasterio ya no operaba correctamente'

Luego de que se diera a conocer la suspensión del monasterio de Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento de Saltillo, el obispo Raúl Vera López, informó que ésta fue una decisión del Vaticano, pues éste ya no operaba de forma correcta y legal.

Fue hace unos días que un video circuló en redes sociales, donde se observó al obispo de Saltillo, discutir con palabras subidas de tono con dos monjas, las cuales se encontraban al interior de una casa que operaba como monasterio.

Raúl Vera López explicó que lo anterior se dio luego de que éstas incurrieran en una desobediencia al no acatar la orden del Vaticano de dejar de operar ese lugar.

El obispo explicó que la discusión ocurrió debido a que las monjas continuaban en el monasterio y se le obstruyó el paso para entablar un diálogo.

"Yo tenía por justicia que arreglar eso porque la gente creía que asistía a una casa religiosa que ya no existe y dije no podemos estar engañando a la gente, no voy a hacer cómplice de eso", dijo.

Fue la semana pasada que se informó, por medio de un comunicado, sobre la suspensión del monasterio.

Trascendió que las monjas son de monasterios ubicados tanto en el estado de Veracruz como de la ciudad de Monterrey y buscaban fundar su propio monasterio en Saltillo sin rendir cuentas a sus instituciones de procedencia ni a la Diócesis.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, también informó que hasta el momento no se ha designado algún sacerdote especializado en exorcismos para el estado de Coahuila, sin embargo, aseguró que se han estado atendiendo los casos presentados.

Sin especificar cuántos y cuáles casos, informó que esta labor la han llevado a cabo otros sacerdotes, mientras el Vaticano defina alguna persona.

"Es una cosa muy delicada en la que hay formarse, entonces todavía no doy nombramiento, porque no debo hacerlo, pero si hay personas que están atendiendo los casos que llegan, si los hay", dijo.

Fue en el mes de julio que falleció el único sacerdote que realizaba exorcismos en Coahuila con autorización del Vaticano, el padre José Luis del Río y Santiago.