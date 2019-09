Más de cien elementos pendientes de resultados de exámenes de control

En promedio, 123 elementos de las policías municipales en el estado de Coahuila se encuentran pendientes de recibir los resultados de los exámenes de control de confianza, mientras que 61 más fueron reprobados, por lo que tuvieron que ser dados de baja.

De acuerdo al último corte de evaluación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación al 31 de julio del 2019, la totalidad de los elementos de seguridad en los municipios había sido evaluada.

En la evaluación se informó que de los 3 mil 89 elementos registrados en las corporaciones municipales, un dos por ciento no aprobó los exámenes, por lo que en promedio significó un total de 61.78 elementos.

No obstante, un cuatro por ciento se encontró pendiente de recibir sus resultados, es decir 123.56 elementos, por lo que se desconoce cuántos de éstos lograron o no la aprobación.

Por otro lado, fue revelado que de la totalidad de los elementos aprobados, el 86 por ciento se encontraba vigente, mientras que un 14 por ciento caducaron sus resultados y se encontraban pendientes de renovación.

Por otra, parte el estado de Durango registró una cantidad menor de elementos se seguridad pública municipal dados de baja con 30 elementos de los mil 538 evaluados.

De los 1538 evaluados, solo el uno por ciento se mantenía pendiente de evaluar, es decir solo 15 elementos.

Sin embargo, de la totalidad de los elementos aprobados, solo el 85 por ciento contó con los resultados de la evaluación vigente.

Fue la semana pasada que la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana en Saltillo, reveló que en lo que va de la administración 150 elementos fueron dados de baja, esto luego de que no cumplieran con los requisitos mínimos para ocupar los puestos, no pasar las pruebas de control o no compartir los intereses de la corporación.