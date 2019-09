Cámara graba a sujeto talando árbol para robar bicicletas

De acuerdo con la publicación, los hechos ocurrieron cerca de las 21:30 horas sobre avenida Insurgentes Sur, a un costado de la estación del Metrobús La Piedad.

Según las imágenes, el sujeto se acerca a las unidades para cometer el robo y sin pensarlo dos veces, arranca el tronco del árbol para llevárselas.

Después se aleja del lugar a bordo de una de las bicicletas.

Me robaron dos bicis blancas specialized y P&B machetearon un árbol en insurgentes metrobus la piedad please RT @tig_mx @Bicitekas @Claudiashein @andreslajous @C5_CDMX pic.twitter.com/AHIY2azO60

No amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles no amarrar bicis en árboles porque después los cortan @tig_mx @Bicitekas @Claudiashein @andreslajous please RT pic.twitter.com/HrhhiLAM1K