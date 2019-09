Acusa PAN que Morena prepara pacto con CNTE sobre leyes secundarias

El Partido Acción Nacional (PAN) alertó que se preparará un nuevo pacto de la mayoría de Morena con el magisterio para establecer, en las leyes secundarias de la reforma educativa, el clientelismo, la corrupción y la venta de plazas.

Por eso el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks retó a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador "a que nos desmientan porque los vemos convertidos en la mafia del poder, aliados a la corrupción de un grupo de la dirigencia magisterial".

Recordó que en la reforma constitucional se dieron 120 días para la expedición de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, y se perfila que Morena pretenda usar su mayoría para imponer su visión.

Hay un "pacto de la SEP con la mafia del poder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entregado a estructuras clientelares, corruptas y corruptoras, sacrificando el interés superior de la niñez", dijo.

El jueves vence el plazo pero "no hay dictámenes construyéndose en la comisión y sí en la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la aprobación de líderes sindicales e ignorando el diálogo con los maestros", indicó el diputado.

En un comunicado el PAN destacó las deficiencias que advierte sobre todo en la propuesta de nueva Ley General de Educación, en la que "se cierne la sombra de la corrupción".

Entre otras deficiencias advirtió que en esa propuesta se promueve un Acuerdo Educativo Nacional que “no ha sido convocado y por lo tanto no es plural, democrático, transparente e imparcial”, no presenta un modelo innovador respecto a "la nueva escuela mexicana" y no debe abrogar la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Además "se establece una diversidad de apoyos, becas y acciones que podrían ser letra muerta" pues se indica que esas erogaciones serán en función de la disponibilidad presupuestaria.

En esa propuesta también se incluyen temas que no son propios de su materia, como la educación superior y la ciencia, tecnología e innovación; sobrerregular aspectos normados en otras leyes como la educación indígena y la educación inclusiva para personas con discapacidad.

Por ello, Romero Hicks indicó que el PAN impulsará que se deseche la idea del llamado Acuerdo Nacional Educativo e incorporar el tema de Derechos Humanos y libertades, además de darle un sentido federalista a la educación.

La propuesta panista "responde a la preocupación que se tiene de quitar a las entidades federativas las facultades de la educación media superior para la aprobación curricular y la validez oficial de estudios".

El PAN también expuso sus objeciones a las propuestas al proyecto de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, donde se faculta a la SEP la realización de "evaluaciones diagnósticas", siendo que en la Constitución se señala que eso corresponderá al organismo público descentralizado que coordine el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y "se minimiza y hace a un lado el conocimiento acumulado del anterior Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)".

Respecto a la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación la bancada del PAN objetó que no se toman en cuenta a las entidades federativas en la propuesta y el organismo es violatorio del artículo 3º de la Constitución porque no prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y regula deficientemente las facultades de los órganos que componen a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.