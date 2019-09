La Columna de Rosell

Muy temprano se nos vino el Patriotas vs Acereros, hoy por la noche y en Foxboro. Los Steelers vencieron 17-10 a los Pats en la semana 15 de la temporada pasada, pero Tom Brady tiene marca de 11-3 contra Pittsburgh y además Brady en su carrera ha jugado cinco juegos en el Gillette contra Pittsburgh, ganándolos todos con 18 pases de touchdowns y cero intercepciones. Nueva Inglaterra ha ganado seis de los últimos ocho encuentros a los Acereros.

Los Steelers, como sabemos, ya no contarán con su receptor estrella Antonio “el pirado” Brown que después de dejar a los Acereros también dejó el sentido común, se arrepintió de jugar para los Raiders y ya lo despidieron sin ni siquiera iniciar la temporada, loqueras aparte Ben Roethlisberger lo va a extrañar. Como también Brady seguramente extrañará a su receptor favorito Rob Grownkoski retirado prematuramente por lesiones. Mientras Nueva Inglaterra tenga a la dupla entrenador-Mariscal de campo, Belichick-Brady siempre será favorito, lo único que nos queda a los que consideramos que seis anillos ya es suficiente es que el padre tiempo por fin cumpla su sentencia y comience el declive de este fenomenal número 12.

Ben Roethlisberger lanzó la temporada pasada para 5, 129 yardas y 34 touchdowns y enfrentará a la defensiva aérea calificada número 21, ahora su receptor estrella será Juju Smith Schuster que buscará confundir a los profundos de los Pats.

Por tierra James Conner que no jugó contra los Pats en la semana quince está bueno y sano para buscar tener una temporada de más de mil yardas, irónicamente su substituto Jaylen Samuels le corrió 142 yardas a la defensiva patriota en el triunfo Acerero de la semana quince del 2018. Bill Belichick para remplazar a Gronkowski eligió en la primera ronda a N´Keal Harry pero está descartado por lesión en el tobillo.

Pero la ofensiva de Brady no solo son sus famosos pases cortos que enloquecen a cualquier defensiva, tienen un par de corredores como Sony Michel y James White que se combinaron para 2, 517 yardas y 18 anotaciones, el ataque terrestre de los Patriotas fue el quinto mejor de la Liga.

Estadísticas matonas: los Patriotas tienen récord de 39-0 en casa cuando Tom Brady y Julian Edelman juegan juntos. En el Gillette cuando Nueva Inglaterra se va con la ventaja al descanso tiene marca de 96-1. Históricamente se han enfrentado 32 veces con 16 victorias para cada equipo.

Prácticamente nadie ve favorito a mis Steelers y está bien, sobre todo revisando las monstruosamente favorables estadísticas que tienen en su casa los Pats, mi esperanza radica en los dos últimos encuentros que jugaron estos dos, cierto, ambos fueron en Heinz Field, pero los Steelers pelearon y exigieron al máximo a los actuales campeones, en un domingo por la noche del 2017, (Domingo por la noche cómo será el caso de hoy), Acereros anotó un TD faltando 28 segundos para terminar, Jesse James capturó un pase de Big Ben para luego lanzarse con los brazos extendidos y alcanzar la zona de anotación, lo dieron por bueno y luego decidieron que la recepción de James era inadecuada y la anularon, dos jugadas después Ben se equivocó y lo interceptaron en las diagonales, 27-24 ganaron los Patriotas.

Más recientemente ya lo relatábamos en la semana quince los Steelers ganaron a los Pats con una fantástica actuación del corredor suplente Jaylen Samuels que les totalizó 172 yardas.

Ahí está un as bajo la manga de Mike Tomlin, James Conner será el corredor titular pero no estaría nada mal que Samuels interviniera en algunas jugadas para intentar desestabilizar la unidad defensiva de Patriotas. Esa es mi esperanza para sacar un triunfo de la fortaleza más inexpugnable de la NFL.

La última vez que los Steelers ganaron en Foxboro fue una paliza 33-10 el 30 de noviembre del 2008, solo un detalle, en los controles de la ofensiva no estaba Brady (ligamento cruzado) si no Matt Cassell. Hoy por la noche una vez más Big Ben tratará de demostrarle al mundo que no solo es un quarterback Salón de La Fama, si no fácilmente miembro del top five actual de los mejores Mariscales de Campo.