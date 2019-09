La columna del perro

LOS ANIMALES ABSORBEN LAS

ENFERMEDADES

En reciente visita esta semana con la señora Raquel Cuevas, nos pidió repitiéramos este artículo, que escribí ya hace tiempo.

No existe ninguna razón científica para creer esto, ni estudios que lo respalden, pero desde las civilizaciones antiguas, entre ellas las asentadas aquí en México, le conferían poderes mágicos a los perros "Xoloitzcuintle" que por cierto es la raza de perro que tenemos en mi familia, así como la creencia de que nuestros perros nos van a ayudar a cruzar el puente entre esta vida y la próxima.

Existe la creencia y así me lo han hecho saber algunas personas que dicen haber experimentado en carne propia, que ellos sufrían de crisis muy fuertes de asma, que por ese motivo se consiguieron por recomendación un perro chihuahua y que de inmediato sintieron la mejoría pues a decir de ellos no se aliviaron del todo, pero si no volvieron a padecer crisis fuertes que los mandaban al hospital.

Desde hace muchos años conozco a Alejandra Hernández Echávez, quien tiene un perro Pug que nació en octubre del 2002 a quien puso "Tofi", este perrito se cruzó hace 8 años con "Tita" de Ana Lorena Cepeda de Gil y tuvieron una camada, quedándose con un cachorrito a quien pusieron "Guismo" esto no tiene nada de particular, lo que si es que hace como seis años el "Tofi" empezó con una tos persistente, para lo cual se le dio un tratamiento convencional al cual no respondió, luego se le hicieron exámenes de exudado faríngeo y nada, rayos x, ultrasonido y no hubo respuesta a ningún tratamiento. La familia cambió su residencia de manera repentina a Monterrey, N.L., donde su veterinario de allá le dio otros tantos tratamientos y nada, pero la vida que no se equivoca, en su andar le tenía una prueba muy fuerte a Ale Hernández y el 20 de febrero del 2014, en el aniversario de su sobrina Sofía, después de una tos también persistente que ella padecía, le detectaron un linfoma en el pulmón derecho. Y unos días después se encomendó a Dios y a su doctor, quien le inició de inmediato ocho quimioterapias seguido después de 26 radioterapias, una diaria.

Completando la última quimio, como si quisiera robarle a sus parientes las fechas de celebrar, el día 21 de julio día del cumpleaños de su mamá la señora Martha Echávez, de no creerse, desde el inicio del tratamiento de Ale, su perro "Tofi" al igual que ella, empezaron paulatinamente a mejorar... en la actualidad ambos están sin tos, pues a decir de ella su perro "absorbió" su enfermedad y en aras de darle a su ama una vida mejor el resistió, hasta ahora que sus más de 15 años de vida perruna, le ha dado un ataque a su estado general, mientras que a Ale después que terminó el tratamiento recuperó su cabello, y este le salió al mero estilo "afro" de los "Globe Troters" y ahora se lo plancha para quitarse lo chino, pero lo tiene de color de cuando era adolescente y ya no le salieron las canas que antes tenía.

No son éstos los únicos testimonios sobre este tema, pues una vez me preguntó algo sobre lo mismo la señora de García Triana, llegando a la conclusión que algo hay más allá de la ciencia y si es lo último y primero que nos queda… la fe.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: Sea cual sea tu decisión, asegúrate que te haga feliz a ti, aunque a los demás no les guste.