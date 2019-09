Es bueno saberlo

A la princesa Lucrecia su padre le regaló un dogal de oro que serviría de dote para cuando se casara y su padre hizo esculpir sobre los cofres las siguientes inscripciones: en el de oro: El dogal de oro está en este cofre. En el de plata: El dogal de oro no está en este cofre y en el de cobre: El dogal de oro no está en el cofre de oro. El pretendiente debía escoger el cofre con el dogal de oro para aspirar la mano de Lucrecia y solo una de las afirmaciones era verdadera. ¿Cuál era la correcta? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Alto en las alturas, profundo en la tierra, verde en primavera y verano, amarillo en otoño y delgado en invierno. ¿Qué es? Pregunta: ¿Quién es el que corre y jamás se cansa? ¿De quién se trata? Ingeniero estadounidense que descubrió como convertir el agua de mar en combustible seis meses antes de morir en febrero de 2009. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Edward Mead Johnson inspirado en un discurso de antisepsia de Joseph Lister, se unió a los hermanos James y Robert Wood Johnson para crear una línea de vendajes quirúrgicos "listos para usar" desde 1886 creando la empresa Johnson & Johnson, cuyo nombre proviene de sus fundadores y en 1887 se formó como corporación. Es una empresa multinacional estadounidense fabricante de dispositivos médicos, productos farmacéuticos, de cuidado personal, perfumes y para bebés. La corporación tiene 230 empresas que operan en 57 países y sus productos se venden en más de 175 países. Las marcas de Johnson & Johnson son numerosos medicamentos y suministros de primeros auxilios tales como Band-Aid, Clean & Clear, Listerine, Neutrogena, Sinutab y Splenda. LOS LEONES: Continuamos con la Junta de Gabinete en Meoqui, Chihuahua. Después del llamado al orden por la C. L. Lucila Sandoval B., Directora de Ceremonial y Protocolo y la presentación del Presídium, se efectuaron los honores a nuestros símbolos patrios (Bandera e Himno Nacional), y seguir con el Protocolo Leonístico y la Bienvenida por el C. L. Mario Núñez Contreras, Presidente del Club Anfitrión a todos los convencionistas. Dentro del programa se tomó la protesta a los miembros del Gabinete Distrital para el Ejercicio 2019-2020 integrado por la Gobernadora Cuquita González Anchondo; Carlos Reséndez Rodríguez, Gobernador Inmediato Anterior; Rodolfo Holguín Torres, Primer Vice-Gobernador; Víctor Manuel Carrillo Montoya, Segundo Vice-Gobernador; Carlos Carrasco Olivas, Secretario Distrital; Servando Muñiz Sáenz, Tesorero Distrital; Lucila Sandoval B., Ceremonial y Protocolo y SGM Elena I, Reina del Distrito B2. Con una breve reseña de su trayectoria personal y leonística, se le rindió un homenaje al C. L. Marco Antonio Baeza Delgado a quien cariñosamente le dice "El Percherón" Cuquita González, quien aprovechó para solicitar el apoyo de todo el Distrito, coincidiendo con nuestro Presidente Internacional en la Diversidad del Servicio. También hubo entrega de Premios para los Amigos de Melvin Jones Progresivos. El PDG Carlos Reséndez entregó Reconocimientos a los integrantes de su equipo en el Ejercicio anterior y agradeció que estuvieran con él y continuaran apoyando a Cuquita en bien del Leonismo y del Distrito. El invitado de lujo y Orador Oficial procedente de Costa Rica el PPC Gerald Mory Mora en su mensaje motivó a todos los Leones a practicar el servicio con humildad y compañerismo. Con una asistencia de más de 300 personas consideramos un éxito la Primera Junta de Gabinete en la ciudad de Meoqui, Chihuahua a quienes les brindamos un aplauso como buenos anfitriones y nos vemos en la Segunda Junta, en la ciudad de Parral, Chihuahua. Como dato adicional, por el Club de Leones de Gómez Palacio asistimos 23 personas, distinguiéndonos en la uniformidad, además de participar en la Escolta y como chambelanes de las reinas en la Noche de Gala. Un éxito la Tarde de Café que realizó el Comité de Damas el día 21 de agosto y les solicitan que las hagan más seguido porque es un ambiente de sana diversión. También ese día, estuvo en nuestra Cueva la Presidenta Distrital Leo, Xitlali Díaz del Club Leo de Zacatecas Virreinal, manifestando que apoyemos a los Leos que son los futuros Leones, que ha sido muy grata su experiencia y agradece el trato como la recibimos. Entretenimiento: La respuesta de los cofres es: El dogal estaba en el cofre de plata, porque si estaba en el de oro, la inscripción en el de cobre sería falsa, y si cuando mucho una de las afirmaciones era verdadera, ésta era la buena. ¿Sencillo no? Adivinanza: (El árbol. Pregunta: El tiempo. Se trata de: John Kanzius 1944-2009.