Luego de que una mujer fuera localizada sin vida en la carretera Saltillo-Torreón, trascendió que ésta presentó tres heridas provocadas con un arma blanca, no obstante, hasta el momento no se ha determinado si sufrió o no algún tipo de violencia sexual de parte de su agresor.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer sigue sin ser identificada y se encuentran en investigación para determinar una línea de investigación. Ver más: Localizan a mujer sin vida en la Saltillo-Torreón