Bellas Artes honrará a Francisco Toledo

Como parte de los homenajes que se realizarán en su memoria, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que durante este viernes y sábado se abrirá el Palacio de Bellas Artes para recordar a quien “se ha ido a sembrar otros caminos”.

A través de su cuenta de Twitter, el INBAL detalló que la comunidad artística y la ciudadanía podrán llevarle una flor, una palabra, así como dejarle un mensaje o un recuerdo en el libro que habrá para tal fin.

El Instituto explicó que habrá flores, música y canto, a la par de ello se expondrá parte de la obra del también activista social oaxaqueño.

En la misma red social, la Secretaría de Cultura destacó que "era un hombre sencillo, no le gustaba estar en eventos donde lo elogiaran, pero es inevitable la admiración y el amor hacia él. Y todo lo que dejó para nosotros es fundamental para homenajear su memoria, seguir su ejemplo y honrar su legado".

"Mi arte es una mezcla de lo que he visto y de otras cosas que no sé de dónde vienen. Me han influido el arte primitivo, pero también los locos, los enfermos mentales y, sobre todo, Rufino Tamayo" #ArteMexicano Francisco Toledo (1940-2019) pic.twitter.com/gQZb8EE7Mn