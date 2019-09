Mujer de 74 años da a luz a gemelos

En India una mujer de 74 años dio a luz a gemelos a través de cesárea en un caso que los médicos llaman ‘un milagro’.

Doctores en Gunter, del estado de Andhra Pradesh, confirmaron que Erramatti Mangayamma y su esposo, Yaramati Sitarama Rajarao, de 78 años, ahora son padres de dos niñas, que nacieron en un hospital privado el pasado 5 de septiembre, reporta el New York Post.

Sanakkayala Umasankar, uno de sus médicos, señala que esto fue posible gracias a la fertilización in vitro y un equipo de 10 colegas.

No obstante, el Consejo Médico de Andhra Pradesh, una agencia autorizada por el gobierno que regula la práctica de la medicina en la región, dijo que está investigando el nacimiento.

La pareja, que lleva 57 años juntos, no había logrado tener hijos hasta ahora. "La gente me miraba con ojos acusadores como si hubiera cometido un pecado. Los vecinos me llamarían 'godralu' (una maldición para una mujer sin hijos). Sin embargo, mi esposo estuvo a mi lado como una roca”, cuenta Mangayamma. “Somos la pareja más feliz en la tierra hoy. Tenemos nuestros propios hijos", agrega su esposo.

DA.