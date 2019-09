Bar cobra un millón de pesos a turista por una cerveza

Así lo reveló el afectado, el periodista australiano Peter Lalor que cuenta a través de Twitter que pidió una cerveza de la marca Deuchars IPA y, como no traía sus lentes, no se fijó al pagar la cantidad que le estaban cobrando.

"¿Ves esta cerveza? Esta es la cerveza más cara de la historia. Pagué 99 983.64 dólares [australianos] en el hotel Malmaison, Mánchester. En serio", escribió en su publicación.

Fue después cuando preguntó cuánto había pagado, que la mesera comprobó y se dio cuenta del error, así que intentó arreglarlo.

Lalor relata que todavía no le devuelven el dinero que le cobraron equivocadamente, sólo le han depositado unos 1,700 dólares, 33 mil pesos, por las molestias ocasionadas. Añade que según su banco, tardarán aproximadamente 9 días para completarse la transacción.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu