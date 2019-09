De Inglesita

Uno de los equipos más antiquísimos del balompié inglés ha sido expulsado por no poder sostener una deuda tan grande que los condicionaba a empezar la nueva temporada con -12 unidades.

El Bury está dentro de la zona de Manchester. Llevaba 125 años en la Football League y su estadio, Gigg Lane, ha sido su casa desde que fue construido en 1885. Sí, el Bury no es un equipo de renombre, ni mucho menos ganador. No son conocidos fuera de la isla porque su travesía se situaba más bien dentro de la Tercera y Cuarta División en Inglaterra, aunque eso sí, pueden presumir haber ganado la FA Cup de 1900 y 1903; haber durado 17 temporadas en Primera a principios del Siglo XX, y volver a este máximo circuito en la década de los 20, para finalmente, estar un par de temporadas en Segunda a mediados de los 90.

Sin embargo, para entender el desenlace catastrófico que sentenció al Bury hay que ir al inicio. Su dueño anterior, Stewart Day, vendió al club por una libra esterlina a finales del año anterior, aunque claro, ya había asumido al equipo en una deuda insostenible. Day es un promotor inmobiliario que se convirtió en millonario consiguiendo residencias de estudiantes, no le importaba la gestión. De hecho, hipotecó Gigg Lane con un interés del 138% anual para seguir con el negocio de las residencias de estudiantes, lo cual fue inflando una burbuja que estalló hasta hace poco.

Su empresa quiebra y con ella el club, que había ascendido el año anterior y además había costeado una serie de fichajes que no estaban a su alcance, por lo que a partir de ahí se desatan más problemas. Aparece entonces la figura de Steve Dale, un tipo que se dedica a comprar empresas en bancarrota para generar dinero de ellas, aunque no parece que ha tenido mucho éxito: ha adquirido 51 empresas, pero 41 terminaron en bancarrota. Está claro que Dale no tiene idea de este deporte. De hecho, en alguna ocasión declaró que desconocía de la existencia del Bury.

Muchos culpables y señalados, pero sólo una víctima: la afición. Y aunque hay grupos o clubes que se solidaricen con ellos, de poco sirve. Está claro que la sentencia de expulsión es irreversible. Y a partir de este caso, la English Football League levantó una investigación para asegurarse que no se repitan más casos como este, ya que equipos como el Bolton andaban en situaciones similares.

En redes sociales circuló material de propios aficionados limpiando las butacas del estadio y recogiendo la basura del pasillo, ya que ellos todavía tenían la esperanza de que se mantuviera activo el equipo. De hecho la hija de Les Hart, leyenda del Bury, se esposó a un poste del estadio en símbolo de protesta. Hart pasó 44 años de su vida al servicio del Bury como jugador, preparador físico y entrenador.

La duda que queda es si realmente un equipo de tanto arraigo local tiene con qué seguir activo. Estamos en tiempos donde los más chicos tienen la oportunidad de elegir qué futbol ver, y este ejemplo también se puede llevar al futbol mexicano… ¿Qué va a ser de un equipo cuando las nuevas generaciones decidan no prestarle atención?

El Bury FC disputó 4, 852 partidos en la Football League. Sólo hay cinco clubes por encima de ellos: Notts County, Preston, Burnley, Wolves y Derby.