El pedido de sándwich tan raro que se hizo viral

Después su sándwich se convirtió en sensación y motivo de debate en redes dada la rara combinación de los ingredientes que lo conformaban: pan, queso, pepinos y aceitunas negras.

“Primera vez en Subway y el trabajador tomó una foto de mi pedido, ¿estoy haciendo esto mal?”, escribió Anna en su publicación, junto a la imagen del sujeto tomando fotografía a su sándwich.

Él respondió con la imagen que tomó y luego el platillo sumó varios comentarios entre internautas. "Jesucristo, Anna, ¿quién ordena un Subway como ese?", "Probablemente puedo pensar literalmente en 1000 sándwiches que superan esto en este momento. El primero es sólo mantequilla. Sólo pan y la mantequilla son mejores que queso y pepino" o "Este es el peor sándwich que he visto” fueron algunas críticas.

“Mis ingredientes son una locura así que para aclarar: estaba borracha. No hay carne porque soy vegetariana", escribió más tarde Anna.

first time in subway and the worker took a picture of my order am I doing this wrong pic.twitter.com/wNZoPCdmxj