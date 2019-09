Descubren que blogger mintió sobre haber viajado por el mundo

Un blogger estadounidense que compartió fotografías que supuestamente se tomó durante unos viajes por lugares como Israel o Rusia, ha sido descubierto por manipular la información y en realidad tomarse las imágenes siempre en el mismo lugar.

Jacob Wohl es una figura pública de internet conocida en Estados Unidos por difundir noticias falsas, controversiales o de conspiración, quien por ello a inicios de este año fue expulsado de Twitter.

"¿La última estafa de Jacob Wohl? Fingir estar viajando por el mundo pero olvidar posar frente a una valla diferente", escribió la usuaria NikkiMcR, quien fue la primera en hacer la denuncia.

Cuando escribió al blogger "Espera un segundo... Este es el mismo fondo que en la foto de Tel Aviv que publicaste el otro día. ¿Dónde estás?"; el otro sólo contestó "No importa".

Jacob Wohl’s latest grift? Pretending to travel the world but forgetting to pose in front of a different fence. pic.twitter.com/0ZPMGNrE4s — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) 29 de agosto de 2019

Entonces alguien más notó que la valla aparece en otras publicaciones, como una en la que supuestamente está en Washington, D.C. Y luego alguien notó que exactamente el mismo cigarro aparece también en las imágenes de Washington y Tel Aviv.

Las críticas, burlas y memes en consecuencia, no tardaron en aparecer.

