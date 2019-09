Descarta López Obrador promover reformas al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su administración presente una iniciativa de ley de reforma al Poder Judicial, porque consideró que la mejor renovación debe de surgir al interior de ese poder.

"No soy partidario de una reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde fuera. Eso se hizo con el presidente Zedillo (renovar a los ministros de la SCJN), no voy a enviar ninguna iniciativa ni porque tengamos la posibilidad de la mayoría de los legisladores, no se va a actuar de esa forma, porque considero que la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder Judicial", dijo.

Ayer miércoles 4 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que llegó el momento de una reforma profunda en la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación para limpiar a esas instituciones de la corrupción, esto luego de las fallas en la investigación del caso Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que lo que sí puede hacer es cuidar los perfiles, con gente honesta y honorable, cuando le toque proponer las ternas de ministros a la SCJN.

"Lo mismo en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, para ver si alcanza el tiempo por los que se van a ir jubilando, por lo menos estos dos órganos, la SCJN y el Consejo, aunque no dejan de ser órganos cupulares, eso sería un avance importante", señaló.

Expresó que en su administración no sucederá lo que pasaba en otros tiempos que a la Corte llegaban perfiles que eran recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses de grupos económicos. "Se cuidará que sean gente honorable, recta, en lo que corresponde al Ejecutivo", dijo.