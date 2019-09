"Mensaje, más de lo mismo y sin profundidad"

Académicos, analistas e investigadores consideraron que el Primer Informe de Gobierno fue "más de lo mismo" y que los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvieron profundidad, datos o rendición de cuentas para la sociedad. Advirtieron que este mensaje fue hecho para los seguidores de la Cuarta Transformación.

La especialista en Derecho Catalina Pérez Correa criticó al Mandatario porque en el tema de seguridad le "dio poco tiempo" en su discurso, lo cual calificó de sorprendente, debido a que es un rubro de relevancia para la ciudadanía.

"Sorprende porque es uno de los temas que más importa a la ciudadanía, además no dio detalles, de lo único que dio datos fue del número de elementos de la Guardia Nacional, pero no informó sobre los homicidios, cuántas organizaciones de la delincuencia organizada hay, cuántos operativos se han realizado, en qué se han concentrado los esfuerzos. Dijo que ya no hay órdenes de matar, de masacres; sin embargo, no tenemos esa información porque no se ha hecho pública", aseguró.

El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, expresó que el informe "fue más de lo mismo" y acusó a las autoridades de difundir presuntos resultados sin rendirle cuentas a la sociedad; al igual que Pérez Correa, criticó la brevedad con la que el Presidente trató el tema se seguridad, que sólo tomó 10 minutos en su intervención.

"No detalla cómo se utilizaron los recursos, cuáles fueron los resultados, qué efectos tuvieron y, sobre todo, no habló sobre las medidas que no tuvieron el impacto deseado y qué se hará para que revertirlo. A los más de 90 minutos que dedicó a su presentación, menos de 10 dedicó al tema de seguridad", indicó.

El antropólogo y escritor Alberto Aziz Nassif dijo que el mensaje del presidente fue una síntesis de sus conferencias mañaneras y que de alguna manera va enumerando lo que él piensa sobre lo que han sido estos nueve meses al frente del Poder Ejecutivo.

"Esperaba un análisis y perspectiva más detallada, minuciosa o crítica de la realidad del país, y lo único crítico que dijo el presidente es que en términos de la seguridad no hay resultados positivos, y no se pronunció sobre problemas tan complicados como el estancamiento económico u otros conflictos que se han generado en estos meses", dijo el especialista.

El presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, expresó que fueron innecesarias las declaraciones del presidente López Obrador sobre la oposición a su gobierno, aunque compartió la opinión del Mandatario sobre que ésta se encuentra debilitada: "Sí creo que la oposición esté en un proceso de reposición y creo que está debilitada, sí creo que está fragmentada y espero que se fortalezca".

En términos generales sobre el discurso, el exfuncionario aseveró que "no tiene novedades, reitera su construcción moralista de la política, su concepción de que el fin último de un gobierno es la felicidad y que los indicadores materiales no importan".

El articulista Luis Cárdenas opinó que fue un informe que se lanza específicamente a su base, es decir, sus seguidores, y no a toda la población.