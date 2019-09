Es bueno saberlo

Martín le preguntó a José que cuántos caballos había comprado y José le contestó: si sumas las orejas, más las colas, más las bocas, más las patas de todos ellos y al resultado le restas el número de caballos que he comprado, el total será 245. ¿Cuántos caballos compró José? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Verde nací, rubio me cortaron, presto me molieron y blanco me amasaron. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cómo se dice viuda en chino? ¿De quién se trata? Médico, profesor, conferencista, periodista y analista político mexicano de ascendencia libanesa, especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, reconocido por instituciones europeas y galardonado por la UNESCO y colabora con varios periódicos de renombre y T. V. de México y España. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Mohammad "Mo" Gawdat originario de Egipto, inició en IBM como ingeniero en sistemas, ventas en gobierno de los Emiratos Árabes, en NCR Abu Dhabi en el sector no financiero, gerente de bienes de consumo de BAT, varios roles en Microsoft dirigiendo en su último puesto el sector de comunicaciones en mercados emergentes en todo el mundo. En el 2007 se unió a Google comenzando durante seis años la mitad de sus operaciones en todo el mundo, en el 2013 se trasladó el brazo de Google X dirigiendo la estrategia de negocios, planificación, ventas, desarrollo de negocios y asociaciones. Como emprendedor a cofundado más de 20 negocios en campos como la salud, finess, alimentos y bebidas y bienes raíces, mentor de decenas de empresas en cualquier momento y autor del libro "Resolver para ser feliz, diseñar tu camino hacia la alegría" dedicado a su hijo Alí de 21 años que murió en el 2014, con métodos para manejar y prevenir la decepción, basado en diferentes filosofías y religiones. LOS LEONES: En la Primera Junta de Gabinete Marco Antonio Baeza (Homenajeado), del Distrito B2 celebrada los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Meoqui, Chihuahua, después del Registro de las familias Leonísticas se iniciaron los Talleres de Trabajo para Leones, Damas, Leos y Reinas donde se les informan las actividades a realizar durante el Ejercicio, por los Asesores calificados; de igual forma la C. L. Martha Moreno realizó la Capacitación para los Jefes de Zona y de Región, sin faltar la participación del Equipo Global de Acción integrado por Ana Hilda de Treviño (GMT) Membresía, José Luis Navarrete C. (GLT) Liderazgo y Luis Esparza Alonso (GST) Servicio, que dieron a conocer las Vertientes del LCI para este Año Leonístico. (Diabetes, Cáncer Infantil, Medio Ambiente, Atención a la Juventud y Mitigar el Hambre). Muy interesante la Conferencia del PPC Gerald Mory Mora procedente de Costa Rica, titulada, Qué puedo hacer por ti, que trató sobre las fallas que se cometen dentro del leonismo en todos los niveles desde los socios hasta los más altos cargos, en las regiones, los protocolos, juntas de trabajo, compañerismo, etc. y las formas de corregirse. También realizó otras dos pláticas motivacionales, dejando complacidos a todos los oyentes. Otra participación fue del PDG José Luis Baca Esparza, titular de la Campaña 100, que tiene por objeto promover en el Distrito la aportación de pequeñas cantidades en dólares que serán acreditados en cuentas personales, hasta completar mil dólares y hacerse acreedores a la Placa de Amigos de Melvin Jones. En la Noche de Gala se efectuó la Cena y Baile de Coronación de la Reina del Club Anfitrión Jaqueline I, por la Gobernadora Cuquita González Anchondo acompañada por Mario Núñez Contreras que le entregó el Cetro y el PDG Rubén Álvarez que le colocó la Banda. También se efectuaron las coronaciones de Ana Camila Iglesias, Embajadora Distrital Leo; Alejandra Ponce, Embajadora Leo del Club de Meoqui, Sangre Nueva, ante la presencia de SGM, Elena I, Reina Distrital y 10 Reinas más de los diferentes clubes que la acompañaron. Más la próxima semana. Entretenimiento: La respuesta de los caballos es: 35. X es el número de caballos que compró de modo que 2x orejas, más x colas, más x bocas, más 4x patas = 8x-x=245, o sea 7x=245. 245/7=35. ¿Sencillo no? Adivinanza: El Trigo. Pregunta: Chin Chu Macho. Se trata de: Alfredo Jalife Rahme Barrios 1948. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros servimos".