Les niegan salón para celebrar boda porque son pareja interracial

A una pareja estadounidense les negaron celebrar su boda en un salón de eventos por su diferencia racial.

Los dueños de un salón, ubicado en Misisipi, Estados Unidos, se han ganado fuertes críticas por negarle a una pareja interracial celebrar su boda contratando sus servicios, citando que el motivo por el que no accedieron es porque ‘va en contra de las creencias del lugar’.

Según informa el medio Deep South Voice, la hermana del prometido, LaKambria Welch, que había estado en contacto con el establecimiento organizando la boda, recibió de pronto un mensaje del dueño en el que decía que no les sería permitido alquilar el salón ya que su hermano es de raza negra y su prometida, blanca.

La mujer fue directo al lugar y grabó un video mientras exigía respuestas sobre la cancelación del evento. "En primer lugar, no hacemos bodas homosexuales o de raza mixta debido a nuestra creencia cristiana […] No quiero discutir mi fe, simplemente elegimos no hacerlo", se le oye decir en el video a la empleada de Boone's Camp Event Hall.

