Joven finge embarazo y privación de libertad

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la joven embarazada que fue reportada como desaparecida y luego localizada en Saltillo, no se encontraba embarazada, por lo que en ningún momento hubo un alumbramiento y mucho menos la sustracción del producto, como fue difundido.

Fue la noche del lunes que se dio a conocer que Nancy Guadalupe, una joven de 20 años de edad, fue encontrada tirada y envuelta en cobijas en las calles Fermín Espinoza Armillita y José Tomás, del fraccionamiento Privada Las Plazas, en Saltillo.

Tras la localización, la joven denunció que luego de ser privada de la libertad, personas desconocidas le habían sustraído dos bebés de su vientre para después abandonarla

José Ángel Herrera, fiscal de desaparecidos, expuso que tras los hechos, la joven fue enviada a un nosocomio donde fue valorada por médicos legistas, no obstante, no se encontraron rastros de algún embarazo o alumbramiento.

Explicó que fue Marco, pareja de la joven, quien hizo el reporte de desaparición el pasado domingo y manifestó que ésta se encontraba embarazada con nueve meses.

Señaló que ese día, la joven señaló que iría a comprar un jugo, no obstante, no regresó. Al revisar las cámaras las autoridades, observaron que al salir de su domicilio, la mujer se desvió para no regresar.

Añadió que fue hasta la noche del lunes que la joven fue localizada en una plaza del centro de Saltillo, recostada, quien señalaba había sido golpeada, por lo que fue enviada el Hospital General.

Al realizar una valoración ginecológica, se determinó que la joven no contaba con rastros de alumbramiento o embarazo.

Las investigaciones arrojaron que la joven fingió lo anterior, con el objetivo de retener a su pareja, por lo que no se determinó alguna consecuencia legal contra ésta, sino más bien fue enviada a Atención a Víctimas para atenderse de forma psicológica.