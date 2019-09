El contexto y el meollo de la migración

Hace menos de un año, más de 160 estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. México entre ellos, junto con los países de Centroamérica, no así los Estados Unidos y otros. A éstos les sigue preocupando, a pesar del novedoso proceso de negociación multilateral utilizado por los facilitadores (México y Suiza), lo que estiman es una "imposición" de obligaciones para los Estados a partir del Pacto, afirmando que vulnera su soberanía en la materia, crea incentivos o alienta la emigración. Al adoptarlo, la mayoría de los gobiernos se comprometieron a actuar, teniendo presente este inédito entendimiento mundial, no siendo un instrumento jurídico vinculante. Esto es, aceptaron normar su actuación y atender los ciclos migratorios a nivel global, - que no gestionar los "fenómenos" o solucionar los "problemas de la migración", basándose en hechos, no en apreciaciones. El avance consistió en que, al disponer ahora de un marco de referencia acordado y aceptado por una inmensa mayoría de naciones, era posible alcanzar el objetivo de garantizar que las personas que cruzan las fronteras, en efecto, reciban el trato humano que merecen y se reconozcan sus aportaciones. De entonces a la fecha es preocupante lo que está sucediendo, como resulta cada día más evidente en México respecto de los flujos de migrantes de Centroamérica y de otros países que buscan transitar por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Lo es también al observar que barcos de organizaciones humanitarias que han rescatado en aguas internacionales del Mediterráneo a migrantes africanos, sirios y de otros países en conflicto han entrado en colisión con gobiernos europeos que se rechazan acogerlos.

La migración internacional es uno de los acontecimientos mundiales más relevantes de nuestro tiempo, cuya fuerza y alcances repercuten en todos los escenarios regionales. En 2017, según las Naciones Unidas había 258 millones de inmigrantes, es decir, el 3.4 % de la población mundial, pero para entonces ya se habían invertido los flujos migratorios entre los países del Norte y del Sur, con 97 millones de migrantes que fueron de un país del Sur a otro país del Sur, por encima de los 89 millones de migrantes en el Norte, provenientes del Sur. En México es necesario refrendar el compromiso, tanto del gobierno como de la sociedad organizada, para hacer todos los esfuerzos que se requieran y entender mejor y atender mejor los actuales ciclos migratorios, con una comprehensión de 360 grados, poniéndolos en su justa dimensión política y humanitaria, mantenido una clara perspectiva bilateral, regional y global. Resulta evidente que los flujos migratorios desde Centroamérica hacia EU no se detendrán, habiendo decenas de miles de jóvenes en la región, de entre 15 y 24 años, una quinta parte de la población, que van a seguir saliendo en busca de oportunidades de vida, que van a migrar en dirección al norte puesto que en sus países hay pobreza extrema, violencia y crimen organizado, pero también existen redes sociales y familiares en EU que facilitan su emigración. Esto va a seguir ocurriendo aun cuando en EU el discurso antiinmigrante sea políticamente rentable. Por ello las acciones de los gobiernos de México y de Centroamérica, enmarcadas en el Pacto Global, deben ir más allá de proceder con la urgente y necesaria inversión de recursos. ¿Cómo debe actuar México junto con los países del triángulo norte de Centroamérica, al igual que otros actores internacionales, cuando se advierte que la administración Trump difícilmente aportará recursos financieros e invertirá capital político en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, y constatamos que se han transferido recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los fondos de ayuda destinados a situaciones de desastre para hacer frente a una mayor afluencia de migrantes, habiendo según cifras recientes 54 mil migrantes en cárceles o centros de detención, en su mayoría centroamericanos recién llegados, los cuales no han sido condenados por ningún delito; o que conozcamos según documentos judiciales que se acaba de aprobar la construcción de otros 32 kilómetros de muro de nueve metros en la frontera con México, reutilizando fondos provenientes de cuentas del Pentágono? De ahí la importancia crucial de las conversaciones del Secretario Marcelo Ebrard, la próxima semana en Washington, y su participación en la 74ª Asamblea General en Nueva York, a 90 días del acuerdo bilateral alcanzando que puso en suspenso la imposición unilateral de aranceles, teniendo como trasfondo la reciente decisión de las autoridades estadounidenses de retirar los permisos especiales que permitían a los padres indocumentados de niños que reciben tratamiento médico vital permanecer en EU, debiendo abandonar EU en 33 días; o cuando las cifras de inmigrantes retornados a México que están en espera de que se resuelva su petición de asilo, al amparo del programa "Permanece en México" se duplicaron en julio, sumando 11 800 personas, habiendo 60 mil migrantes varados en ciudades fronterizas mexicanas, y, asimismo, que EU ha puesto fin al acuerdo que desde hace más décadas prohibía que los inmigrantes menores de edad, así como sus familias, pudieran permanecer detenidos más de 20 días, y Trump amenaza con acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, en tanto efectivos de la recién creada Guardia Nacional hacen labores de contención en la frontera sur y las autoridades mexicanas han reiterado que se aplicarán las disposiciones de la ley migratoria mexicana vigente.