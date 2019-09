Dama de honor llega vestida de dinosaurio a la boda

La imagen de una dama de honor que asistió a la boda de su hermana vestida con un disfraz de dinosaurio es la imagen viral que está causando risa entre los internautas.

Se trata de Christina Meador, de 38 años, de Texas, quien compartió las imágenes a través de redes sociales.

"Cuando eres dama de honor y te dicen que puedes ponerte lo que elijas... no me arrepiento de nada", escribió Christina en su publicación.

La boda se llevó a cabo el pasado 10 de agosto y según el Daily Mail, la novia, Deanna Adams, de 40 años, cree que la broma fue efectivamente divertida.

"Ella, sabiendo que no soy un gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera. Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesta a usar más de una vez y pensé: Bueno, ella dijo lo que quieras y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido uno. Le envié un mensaje de texto para que se riera, ¡sorprendentemente, estaba de acuerdo!", cuenta Christina sobre su travesía.

DA.