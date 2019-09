Profesor coloca cajas de cartón en las cabezas de sus alumnos

Un profesor de México que decidió colocar cajas de cartón en las cabezas de sus alumnos está siendo duramente criticado.

Los padres de familia se quejaron por la medida tomada por el profesor y consideraron que era un acto de humillación y violencia psicológica.

No tardó para que las imágenes se hicieran virales, aunque la escuela dice que los alumnos dieron su consentimiento y que además no se trataba de un examen, y las cajas no eran para que los alumnos no se copiaran, sino que la dinámica era una actividad lúdica sobre desarrollo psicomotriz, reporta la agencia Ruptly.

El profesor se llama Luis Juárez Texis, y enseña Ética y Valores en el Colegio de Bachilleres 01, el Sabinal, en Tlaxcala. Mientras los padres de familia insisten en la intervención de las autoridades.

DA.