Se vuelve una sensación al mostrar su pulgar gigante

Un joven de 20 años que vive en Massachusetts, Estados Unidos, se ha convertido en una sensación viral luego de mostrar su dedo pulgar, de 13 centímetros de largo.

"Sí, es muy largo; sí, es real y, sí, nunca perdí una batalla de pulgares", comenta Jacob Pina, según cita el Daily Mail.

Pina también añade que no hay una razón particular por la que su dedo sea tan grande, sólo es una anomalía. Dice que la gente cuando lo ve, se sorprende y lo compara con sus propios pulgares, pero que eso no le molesta. "Siempre es genial ser diferente y abrazar tu propia esencia", dice él.

DA.