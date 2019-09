'Nos han dejado solos', alcalde de Tepalcatepec pide refuerzos

El alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Felipe Martínez Pérez, ha pedido que el gobierno del estado y la Federación les manden refuerzos para evitar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingrese a su municipio. "Nos han dejado solos", alertó.

Lo anterior lo aseguró luego de que el pasado viernes 30 de agosto, sujetos armados al servicio del CJNG perpetraran un ataque en esa localidad.

En esa ocasión, por casi cuatro horas de enfrentamiento a tiros, hubo un saldo de nueve sicarios muertos y 11 más lesionados, además de que fueron asesinados dos jornaleros.

En entrevista con El Universal, el presidente municipal reiteró que no han recibido ningún apoyo del gobierno estatal y tampoco del federal a pesar del llamado de auxilio de la población y las autoridades locales, y adelantó que se mantienen en alerta roja ante el asedio criminal.

—Estamos en una situación de alerta. El día de ayer [domingo] como a las 10 de la noche se activó nuevamente la alerta roja aquí porque se avistaron grupos armados en Tepalcuatita. Entonces, eso nos puso en alerta a todos y sonaron los cohetes para avisarles a los habitantes del municipio que se recogieran y que estuvieran en sus casas.

—Fue de temor. La gente al escuchar esa situación de alerta se atemoriza y lo primero que hace es ir a su casa a refugiarse por temor a que puedan entrar grupos armados y atenten contra la población como ya lo vimos. Estos grupos armados dicen que no vienen en contra de la población y lo primero que hacen es atentar contra la gente.

—Nosotros pedimos la presencia del Ejército, que nos apoyaran desde Jilotlán con una base de operaciones militares, otra en Cholula y otra en La Estanzuela, que son los puntos débiles que tenemos, por donde pueden entrar grupos armados.

—Nosotros lo único que hacemos es prevenir y estar atentos a cualquier llamado de auxilio de las fuerzas que tenemos: la policía de Michoacán y la municipal. La única forma de darnos a conocer que hay una emergencia es a través de cohetes y las campanas de la iglesia.

El día del ataque personalmente hablé al cuartel de Coalcomán y me comentaron que no podían mandar refuerzos porque no tenían autorización y que se pensaba que era un pleito entre grupos [criminales].

Posteriormente, la síndica habló a Apatzingán con un coronel y también le contestó que teníamos que esperar. Fue así que recibimos los apoyos, pero cinco horas después. Yo les pregunté por qué y el coronel que venía me dijo que no recibieron la instrucción inmediata para trasladarse.

—Nos han dejado solos. Es preocupante para toda la sociedad, porque viendo los hechos y las cosas como están y no tener respuesta de la autoridad es altamente alarmante y preocupante.

¿Qué autoridad tenemos que no se preocupa por la seguridad de los municipios? Ninguna autoridad ha venido y estamos preocupados, ¿qué está sucediendo con el gobierno del estado y el federal que no voltean los ojos a Tepalcatepec y ven qué está pasando con la gente?

—Ya hay pueblos fantasmas de familias desplazadas, como resultado y consecuencia de estos hechos sangrientos que se han presentado.

—Que las autoridades no nos dejen solos. Le pedimos el apoyo al gobierno del estado y al federal. Que piensen que tenemos una situación de riesgo latente y en cualquier momento puede estallar nuevamente.

Que no nos abandonen, que estén al pendiente de la situación, que nos llamen y que se vengan las fuerzas armadas para estar un periodo de tiempo, el tiempo que sea necesario para proteger a la ciudadanía de estos hechos.

La gente dice: ‘salimos en armas’, pero no es nuestra responsabilidad. Aquí nosotros al ver el peligro, los que eran las autodefensas salieron a defender. Salen a defender sus vidas, su familia, su patrimonio.

Los policías son pocos, pero el pueblo es mucho y puede tomar decisiones para defender lo que es suyo, su integridad y sobre todo el patrimonio que tanto tiempo les ha costado formar.

Aunque no es su tarea, pero ¿a quién le gusta que vengan y te quieran quitar lo que es tuyo? A nadie.

Por eso solicitamos al gobierno del estado y al gobierno federal que volteen a ver al municipio de Tepalcatepec y vengan y se estacionen aquí para garantizar la seguridad de todos.

—Como todos. Tenemos que tener precauciones, hay una amenaza latente. A mí personalmente me hablaron el día 30 [de este mes], [para decirme] que si no les daba dinero me iban a matar. Sin embargo aquí estoy, no temo, estoy cumpliendo mis obligaciones como presidente municipal y así voy a salir el tiempo que la sociedad lo permita.