El costo del orgullo

A la memoria de Rodolfo Tuirán, académico de excepción, riguroso servidor público.

Los pueblos no eligen demiurgos. Los demiurgos no son terrenales, son entes mitológicos. Los demiurgos no se equivocan, los humanos si, toda su vida. Se dice que la única diferencia entre un hombre inteligente y otro común es la velocidad para reconocer errores.

En menos de dos semanas el Gobierno de la República ha dado tres importantes señales de rectificación. Reconoció en los hechos su grave error de haber suspendido la construcción de varios ductos centrales para el abastecimiento nacional, sobre todo en lo inmediato para la Península de Yucatán. Pocos días después Financial Times publicó una nota que se explica en la cabeza: "México cede y Pemex retomará asociaciones con sector privado", léase gobierno por México. Finalmente, en el informe presidencial el presidente reconoció con nombre y apellido a tres empresarios que jugaron un papel destacado en la negociación con CFE. Aceptó la necesidad de más inversión. Un hito, no todo es la "mafia del poder".

Lo deseable es que el presidente adopte esa actitud en varios ámbitos, aeropuertos, reforma fiscal, Dos Bocas, tren maya y otros. Buscarles salidas decorosas en el discurso, no es difícil. Las ceremonias de rectificación duraron unos minutos y el beneficio para el país será muy importante. ¿Reclamos populares? Ninguno. Hay dos problemas: el presidente y su equipo se tardan demasiado en rectificar. Puede ser una cuestión de costo de aprendizaje, puede ser de orgullo, necedad, como lo fue en el caso de la suspensión de los ductos que anunciaba desde hace meses un desastre. En el caso de las asociaciones de Pemex con el sector privado, cualquiera puede consultar en la página del Fondo Mexicano del Petróleo la producción de crudo vía empresas privadas ha crecido 15.4% en tres años, sin invertir un centavo fiscal. La proyección de las inversiones, de dar continuidad a los proyectos, podrían alcanzar los 200 mil mdd. México nunca ha tenido una inversión de ese monto y además PEMEX no tiene ni tendrá el dinero para sacar la producción adelante. Es absurdo que un gobierno de izquierda quite recursos para escuelas u hospitales para trasladarlo a una empresa altamente improductiva como lo es PEMEX. Cada quien se define en los hechos.

Es doloroso observar como el presidente se aferra a ciertas discusiones como la tesis de que puede haber desarrollo sin crecimiento, que pertenece a los años sesenta. Sin crecimiento no habrá desarrollo, por ello crecer le debe importar y mucho al actual gobierno. Lo curioso es que hay logros de la actual gestión que el propio presidente no pondera. Van algunos ejemplos: la cancelación de las condonaciones de adeudos fiscales, que podrían rondar más de 700 mil mdp. Bien por una medida guardada por décadas. Lo mismo con la guerra a las llamadas "factureras". Otro golpe muy relevante. La reforma laboral que a la larga puede implicar una profunda limpieza de un sector tradicionalmente pestilente, es otro gran logro.

El segundo problema es que con sus dichos el presidente ofende un día sí y otro también, a quienes serían sus interlocutores lógicos. Qué necesidad de hablar de los que están obsesionados con el crecimiento. Ortiz Mena, su mentor explícito, fue uno de ellos. Hay otros obcecados con la distribución del ingreso. Se necesitan mutuamente. Para qué decir que los adversarios de la 4T están "fuera de quicio", son sus interlocutores obligados. O que la oposición está "derrotada moralmente" ¿¿??. El presidente sabe que debe replantear varias estrategias de campaña y de los primeros meses de gobierno. Sabe que algunos proyectos no tienen futuro y por eso está enojado con el cartel de los "ampareros". Pero en lugar de rectificar y hacerlo lo antes posible se desgasta en batallas absurdas: bienestar sin crecimiento.

Aceptar que no es demiurgo sería el primer paso. El orgullo cuesta muy caro.