Torreón: entre el esplendor y el ocaso

Hace diez años Javier Ramos Salas publicó "Entre el esplendor y el ocaso algodonero: ensayo sobre el desarrollo urbano de Torreón". Se trató de un libro de urgente necesidad y, como le dije al autor, el mejor texto que yo había leído sobre el tema urbano de Torreón.

Una década después, Javier publica una versión actualizada de aquel ejercicio. Entre una y otra publicación aconteció el trágico lustro de inseguridad que ensombreció aún más el estancado panorama económico de la región, amén de la tragedia que significó.

La versión actualizada de aquel ensayo la presentó su autor la semana pasada y, así como la original, arroja luz de modo sintético a las circunstancias urbanas no solo de la ciudad sino de la zona metropolitana de La Laguna en general. Javier se propuso en este ejercicio "revisar con más detalle la problemática económica de la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML) y afinar las propuestas de transformación que pudieran hacer que nuestro sueño del esplendor lagunero se convierta en una firme y segura realidad."

Las nuevas circunstancias de la ZML las sintetiza en lo que denomina "debilidad relativa" de la economía lagunera en relación con otros conglomerados semejantes en tamaño y competidores directos por la atracción de inversiones y talento. Esa debilidad la atribuye en la "muy baja o nula inversión industrial de calidad".

¿Qué es aquello que ha obstaculizado la expansión de los negocios e inversiones en la ZML? Es la pregunta que se impone y a la cual acomete en su respuesta Javier. La clave general la encuentra en el sistema económico mundial que ha privilegiado un cierto tipo de competitividad que relega ciertas dinámicas económicas locales a la periferia, caso concreto de La Laguna.

El autor analiza la estructura económica local y observa con claridad cómo un factor de la función gubernamental, la inversión pública, ha estado contraído y con una tendencia a la obesidad en el gasto no productivo en detrimento de la inversión que solo los Gobiernos pueden hacer. En este sentido, señala, con cifras en mano, cómo los municipios y las entidades estatales que conforman la ZML han hecho práctica común la baja inversión pública y el grueso gasto corriente.

Otro factor sobre el que se detiene es la dramática situación de los jóvenes. Segmento de la población con decrecimiento porque están emigrando al no encontrar oportunidades de desarrollo o porque los salarios acá son más bajos que en regiones competidoras de la nuestra. Esto de alguna manera relacionado con el tipo de manufactura instalada que no necesariamente incentiva el alza general de los promedios salariales, lo que lleva al autor a concluir que es necesaria una política industrial con enfoque en manufactura y en economía digital que requiera de talento especializado y, por tanto, de otro nivel salarial. No se trata, entonces, de atraer nuevas empresas sin más, sino aquellas que modifiquen de raíz la estructura de la economía regional actual por el valor que agregan y la calidad del trabajo que ofrecen.

En este ejercicio de diagnosticar para pensar la medicina, hay una idea establecida sobre la que hay poco debate y se acepta sin más. Javier la desafía y señala: "Por razones que el autor nunca ha entendido, el plan hace eco de la afirmación muy socorrida en los medios oficiales de que la Comarca Lagunera tiene una ubicación geográfica ideal. Discrepo. Ya lo dijimos en el capítulo anterior, sea para el mercado de exportación o para el mercado nacional, la ZML está cerca de nada y alejada de todo."

El resumen del diagnóstico que hace el autor lo lleva a concluir que, en suma, el proceso globalizador y algunos factores endógenos, como el mencionado de la inversión pública y el tipo de promoción económica hecho hasta ahora, han dejado a la ZML "en el lado equivocado de la ecuación" de la globalización.

Antes de dar pie a su posición respecto a la medicina, repasa críticamente el Plan TRC2040, indica sus debilidades, pero le reconoce ciertos aspectos sobre los que apunta algunas de sus propuestas.

Como en el ejercicio anterior, en este Javier pone sobre la mesa los puntos nucleares para la discusión, reflexión y acción. Considero débil el apartado de las medicinas que ofrece, pero, coincido en su conclusión: al final, lo que ha faltado una y otra vez, es "una estrategia puntual de fomento e inversión que pueda trazar una ruta para salir del subdesarrollo regional". La puerta de acceso a un nuevo estadio regional lleva por nombre inversión.